Близкие Романа Виктюка рассказали о его тяжелой болезни

Близкие театрального режиссера Романа Виктюка рассказали о его тяжелой болезни. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Оказалось, что постановщик, скончавшийся 17 ноября, много лет страдал от онкологии. «Виктюк всегда стойким и жизнерадостным был, а в последнее время что-то сник и высох, очень сильно похудел. Видимо, рак его медленно съедал. Но ковид добил», — отметили в окружении режиссера.

Близкие пояснили, что Виктюк пережил первое попадание в реанимацию. Однако, когда он оказался там во второй раз, коронавирус «по сосудам ударил», из-за чего у постановщика случился инсульт.

27 октября стало известно, что режиссер попал в реанимацию Городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных в Москве. В тот момент у постановщика обнаружили коронавирус.