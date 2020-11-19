Ближайший союзник Саудовской Аравии грозит выйти из ОПЕК+

Над альянсом ОПЕК+, спасающим мировой нефтяной рынок рекордным в истории сокращением поставок, начинают сгущаться тучи закулисных интриг.Возмутителем спокойствия внутри союза, скрепленного договоренностями России и Саудовской Аравии, неожиданно стали Объединенные Арабские Эмираты — ближайший союзник Эр-Рияда на ближнем Востоке и третья по объемам добычи страна ОПЕК.

Высокопоставленные чиновники ОАЭ недовольны сделкой, ставят под вопрос выгоды от нее и даже рассматривают возможность выхода из соглашения, в рамках которого крупнейшие нефтедобывающие страны убрали с рынка почти 8 млн баррелей в день.

Как сообщает Bloomberg, о своей позиции представители ОАЭ сообщили на закрытом брифинге для журналистов, попросив об анонимности, чтобы сохранить пространство для маневра.

Это необычный шаг для арабских чиновников, предпочитающих не выносить сор из избы, который может свидетельствовать о нарастающем кризисе внутри ОПЕК+.

Недовольство ОАЭ связано с размером квоты, которая отведена стране в рамках сделки. При мощностях на 4 млн баррелей в сутки ОАЭ качали в октябре 2,4 млн баррелей в день, снизив добычу с начала года на 700 тысяч баррелей ежедневно, или 22%.

Россия убрала с рынка около 2 млн баррелей в день, или 18% ежедневной добычи. Саудовская Аравия качает 8,9 млн баррелей в день против 9,8 млн в первом квартале (-9%).

Таким образом, относительная квота ОАЭ является едва ли максимальной среди всех стран-участниц. При этом надежды на то, что добычу можно будет вскоре увеличить, тают на глазах.

На переговорах министров ОПЕК+ в начале недели обсуждалась возможность продлить текущие квоты как минимум до конца первого квартала 2021 года или даже сократить добычу еще сильнее.

Изначально альянс намеревался увеличить производство на 2 млн баррелей в день с января, но в планы вмешалась вторая волна пандемии, вызвавшая череду локдаунов в Европе и некоторых штатах США.

Переговоры ОПЕК+ закончились ничем: министры отложили решение вопроса на декабрьское заседание.

Официальная позиция ОЭА остается прежней. Страна «является надежным и давним членом ОПЕК», заявил в четверг глава Минэнерго Сухайль аль-Мазруи. Он добавил, что ОАЭ всегда были «открыты и прозрачны в своих решениях и стратегиях в поддержку ОПЕК».

Рынок тем временем, похоже, не верит даже теоретическую возможность развала сделки из-за позиции ОАЭ. На 16.27 мск фьючерсы на сорт Brent в Лондоне торгуются по 44,3 доллара за баррель, практически не меняясь относительно закрытия торгов накануне. Контракты на WTI дешевеют на 0,55%, до 41,79 доллара за бочку.