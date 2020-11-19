Британия делает рекордные инвестиции в армию Ученые узнали, какой продукт снижает риск развития рака толстой кишки » Австралийцы создали гидравлическое робощупальце, которое наматывается Инженеры из Австралии разработали биомиметический мягкий манипулятор для роботов, который способен захватывать предметы, обвиваясь вокруг них наподобие щупальца осьминога или хобота слона. Манипулятор сделан из ткани и приводится в действие гидравлическим актуатором. Он может захватывать предметы различной формы, работать с ними в ограниченном пространстве, а также манипулировать хрупкими объектами, благодаря встроенным датчикам давления. Элемент с изменяемой жесткостью в конструкции манипулятора позволяет ему удерживать грузы массой в 220 раз больше собственной, говорится в статье , опубликованной в журнале Advanced Materials Technologies. Разработка мягких роботов — популярное и активно развивающееся направление в робототехнике. Благодаря мягким материалам такие роботы могут применяться там, где требуется аккуратное взаимодействие с окружением, например в разработке робовайфу, в медицине, при работе с хрупкими предметами или, например, для проведения подводных исследований.

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