Астрономы зафиксировали пролет астероида ниже орбиты МКС

Наземные телескопы обнаружили астероид, который установил новый рекорд по сближению с Землей, пролетев 13 ноября на минимальном расстоянии 345 километров от планеты, что ниже орбиты МКС. Диаметр астероида составил 5-10 метров, сообщается на сайте Universe Today.

Астероид 2020 VT 4 был обнаружен телескопами наземной системы ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) на Гавайях 14 ноября 2020 года. В дальнейшем выяснилось, что первые снимки астероида были сделаны через 15 часов после того, как он сблизился с Землей, подобное явление не редкость для быстрых объектов, движущихся со стороны Солнца.

Орбита астероида 2020 VT4.

По оценкам астрономов астероид обладает диаметром от 5 до 10 метров, он пролетел на минимальном расстоянии 345 километров от Земли 13 ноября, в 17-20 по Всемирному времени, над южной частью Тихого океана. Таким образом, 2020 VT 4 оказался ниже орбиты МКС и геостационарных спутников и побил рекорд, установленный в августе этого года, когда астероид 2020 QG сблизился с нашей планетой на три тысячи километров. Во время пролета над Землей 2020 VT 4 выглядел в предрассветном небе как движущаяся точка со звездной величиной +3.