Apple заплатит миллионы долларов за тормозящие iPhone

Apple достигла соглашения в судебном споре относительно обвинений в умышленном замедлении производительности iPhone. Об этом сообщает издание Ars Technica со ссылкой на судебные документы.

В сообщении, доступном на сайте генерального прокурора штата Калифорния (США) Ксавьера Бесерры (Xavier Becerra), говорится, что Apple будет вынуждена выделить 113 миллионов долларов на исправление проблемы тормозящих iPhone. Уточняется, что данный вопрос был урегулирован с участием представителей американской компании и 33 генеральных прокуроров штатов и округа Колумбия. «Данное урегулирование гарантирует, что потребители будут иметь доступ к информации, необходимой им для принятия взвешенного решения при покупке и использовании продуктов Apple», — заявил Бесерра.