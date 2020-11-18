Знаменитый пилот реактивного ранца Винс Реффет разбился в Дубае (видео)

Французский спортсмен, каскадер и пилот команды Jetman Винс Реффет, прославившийся благодаря полетам на джетпаках, разбился во время тренировок в Дубае. О его смерти стало известно из заявления на сайте Jetman. Подробности не уточняются.

Реффету было 36 лет. Многие запомнили его по трюкам, которые он исполнял вместе со швейцарским изобретателем Ивом Росси. К примеру, в 2015 году они полетали вместе с коммерческим лайнером Emirates Airbus A380 над Дубаем.

XDubai

А еще Реффет вместе с напарником Фредом Фюгеном в спрыгнул с вершины горы Юнгфрау (Швейцарские Альпы) и залетел в легкомоторный самолет.

Red Bull

Последние годы Реффет летал на изобретенном Ивом Росси реактивном ранце-крыле. В феврале 2020 года Реффет в ранце Jetman стартовал с земли и поднялся на высоту 1,8 километра над уровнем моря. До этого членам его команды не удавалось улетать с земли из-за особенностей конструкции ранца-крыла.