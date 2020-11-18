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Зафиксирован аномальный случай коронавируса у детей — ученые

Ученые Университета Мельбурна в Австралии зафиксировали аномальный случай коронавирусной инфекции у детей, чьи результаты ПЦР-анализа на SARS-CoV-2 были все время отрицательными. При этом у инфицированных наблюдались специфические антитела к вирусу. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи следили за состоянием здоровья семьи из пяти человек, в которой оба родителя заболели COVID-19. Симптомы возникли через несколько дней, после того, как они вернулись из поездки, в которую не брали с собой детей. Признаки заболевания включали кашель, заложенность носа, лихорадку и головную боль. После обращения к врачу всю семью проверили на SARS-CoV-2, при этом результаты анализов у родителей оказались положительными, а у детей отрицательными, несмотря на то, что они контактировали с близкими полторы недели.

Ученые попросили семью принять участие в исследовании, в ходе которого у всех брали образцы крови, слюны, стула и мочи, а также мазки из носа и горла каждые два-три дня. Оказалось, что у каждого члена семьи в слюне присутствовали антитела против SARS-CoV-2. Таким образом, определенный уровень воздействия со стороны коронавируса вызвал у детей иммунный ответ, при этом у самого младшего ребенка в семье реакция антител была самой высокой.

«Тот факт, что дети смогли побороть вирус, и у них не было даже положительного результата теста, говорит о том, что их иммунная система достаточно активна, чтобы реагировать и эффективно бороться с вирусом. При этом они никогда не заболевают COVID-19», — говорит автор исследования Шидан Тосиф (Shidan Tosif).

18 ноября, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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