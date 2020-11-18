В России вводится приоритет Конституции над международным правом

Госдума РФ приняла закон, закрепляющий приоритет российской Конституции над международными договорами и решениями международных судов, передает корреспондент «Росбалта».

Закрепление приоритета не означает отказа России от исполнения заключенных международных договоров и решений межгосударственных органов, включая ЕСПЧ. Однако предусматривается возможность отказа от применения правил международных договоров и исполнения решения межгосударственных органов в их истолковании, противоречащем Конституции РФ.

Противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом, отмечается в принятом документе.