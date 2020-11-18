В России массово спиваются

В России массово спиваются — алкоголизм в пандемию достиг невиданных масштабов.

В 2020 году россияне стали покупать больше алкоголя, в первую очередь вина и слабоалкогольных напитков.

Согласно статистике Национального союза защиты прав потребителей, в январе–октябре продажи шампанских и игристых вин возросли на 8,5% — до 11,5 млн декалитров (дал), по сравнению с тем же периодом 2019 года. Непосредственно в октябре продано 1 млн дал, что на 10,3% больше того же месяца прошлого года. Продажа вина за 10 месяцев 2020-го выросла на 6,7% (до 44,4 млн дал), а в октябре — на 7,2% (4,3 млн дал).

Быстрее всего растут продажи слабоалкогольных напитков (крепостью не выше 9 градусов). Здесь в январе–октябре рост составил 22,2% (до 5,6 млн дал), в октябре — 43,4% (668,7 тыс. дал).

Продажи крепкого алкоголя растут, но не так ощутимо. К примеру, водки в январе–октябре было продано 59,7 млн дал (рост на 2,5%), а в октябре — рост 3,8% (6,2 млн дал). Осенью начали расти и продажи коньяка, которые почти весь год отставали от показателей прошлого года. В октябре продажи коньяка выросли на 0,9% (до 1 млн дал) за январь–октябрь отставание по коньяку в целом сохраняется, но оно уменьшилось до 0,3% (9,2 млн дал).

Также в январе–октябре было куплено 642 млн дал пива и пивных напитков, рост на 4,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В октябре продажи пива выросли на 6% (69 млн дал).