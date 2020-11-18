В России массово спиваются — алкоголизм в пандемию достиг невиданных масштабов.
В 2020 году россияне стали покупать больше алкоголя, в первую очередь вина и слабоалкогольных напитков.
Согласно статистике Национального союза защиты прав потребителей, в январе–октябре продажи шампанских и игристых вин возросли на 8,5% — до 11,5 млн декалитров (дал), по сравнению с тем же периодом 2019 года. Непосредственно в октябре продано 1 млн дал, что на 10,3% больше того же месяца прошлого года. Продажа вина за 10 месяцев 2020-го выросла на 6,7% (до 44,4 млн дал), а в октябре — на 7,2% (4,3 млн дал).
Быстрее всего растут продажи слабоалкогольных напитков (крепостью не выше 9 градусов). Здесь в январе–октябре рост составил 22,2% (до 5,6 млн дал), в октябре — 43,4% (668,7 тыс. дал).
Также в январе–октябре было куплено 642 млн дал пива и пивных напитков, рост на 4,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В октябре продажи пива выросли на 6% (69 млн дал).
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