В Крыму людей будут хоронить в картонных гробах в целях экономии

В Крыму оккупационные власти запустили производство гробов из картона, которые, по мнению производителя, считаются более экологичными и дешевыми, чем традиционные, пишет «Комсомольская правда». В заметке сказано, что при кремации в деревянном гробу горение длится около часа, тогда как картонный гроб может сгореть за три минуты.

Директор компании-производителя Михаил Ремез указывает, что подобное производство запущено в России впервые. «В России ежегодно вырубается 1,2 млн гектаров леса. Из них 0,9% уходит на производство гробов. В США, Европе, Китае уже давно используют эту технологию, вот и мы начали», — говорит он.

Часть денег с каждого проданного гроба будут тратить на высадку лесов на полуострове.