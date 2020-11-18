В Дании убили всех норок из-за коронавируса

«Все животные на затронутых COVID-19 зверофермах убиты. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет COVID-19», — указано в посте.

Там же приводятся официальные цифры: животных убили на 284 зараженных фермах, еще 25 звероферм находятся под подозрением и проходят необходимую проверку.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. Как заявила официальный представитель ВОЗ Кэтрин Смолвуд, норки вполне способны быть переносчиками инфекции. В связи с этим существует риск того, что популяция норок может каким-то образом способствовать передаче вируса от животного к человеку, а затем от человека к человеку.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. Позже стало известно, что власти еще не приняли окончательного решения и раздумывают над тем, что делать с животными.