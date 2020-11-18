Украина идет к дефолту в сентябре 2021 года — в Комитете Верховной Рады спрогнозировали обвал платежей и как результат, невозможность выплаты внешних кредитов.

По словам заместителя главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, если Украина в сентябре следующего года не сможет погасить $ 3 млрд по долгам, в стране начнутся серьезные экономические и политические пертурбации

Об этом Железняк сказал в интервью изданию «Левый берег» .

«Если в сентябре 2021-го мы не сможем погасить $ 3 млрд … Мы не выплатим эти долги, то это будет технический дефолт. И сразу апокалиптический сценарий, который в принципе характерен всему нынешнему политическому циклу по всем направлениям, в частности, в финансовом» , — цитирует издание слова Железняка.

Поэтому, по прогнозу нардепа, экономические проблемы начнутся до сентября 2021 года.

«Если мы не получим транш МВФ, это будет катастрофа. Ведь транш Фонда — не просто деньги, но и сигнал всем остальным о том, что в эту страну можно стабильно инвестировать. Если этого сигнала не будет, в условиях необходимости погашения долгов, это будет очень большой проблемой для Украины. Вот здесь уже будет реальная угроза, что это правительство снесут, будет секвестр и так далее. А также большие политические пертурбации. И, да, все это вполне реально «, — предполагает он.

По словам нардепа, Кабмин в таких условиях не решает проблемы, а только откладывает их.

«Это происходит систематически с таможенными, налоговыми поступлениями, с доходами от приватизации, проволочки с запуском игрового рынка. Кстати, доходы от игорного бизнеса заложили в бюджет 2021-го года. Все как снежный ком. И в какой-то момент перепрыгнуть этот снежный ком будет невозможно. Эта власть просто рано или поздно упадет лицом в весь этот снег «, — отметил он.