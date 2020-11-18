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Ученые рассказали о вреде электронных сигарет для иммунитета

Ученые уже посвящали работы вреду ДНК от электронных сигарет, но теперь вышли новые данные, показывающие, как эти приспособления могут повлиять на заболеваемость коронавирусом.

В период пандемии коронавируса важно, чтобы противовирусный иммунитет не подводил. Американские ученые выяснили, что как раз у курильщиков в его работе могут наблюдаться сбои.

Гены, помогающие иммунной системе бороться с вирусными заболеваниями, функционируют хуже в организме как любителей вейпов, так и традиционных сигарет, разъясняется в статье исследователей из Университета Северной Каролины.

Тем самым обладатели вредной привычки ставят себя под угрозу повторного заражения, пишет «Наука и жизнь» со ссылкой на American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology.

18 ноября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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