Трое военных Асада погибли после ракетного удара Израиля

Трое сирийских военнослужащих погибли в результате удара армии Израиля по окрестностям Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA.

Еще один солдат получил ранения. По данным агентства, средствам противовоздушной обороны (ПВО) Сирии удалось перехватить несколько ракет до того, как они достигли целей. Отмечается, что обстрел велся со стороны Голанских высот.

Армия Израиля в Twitter подтвердила ракетный удар по позициям сил специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и сирийских вооруженных сил. Обстрел был произведен в ответ на установку нескольких самодельных взрывных устройств возле линии «Альфа», разделяющей Израиль и Сирию, c целью нападения на израильских военных.