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США оставят в Афганистане и Ираке по 2500 военных

США снизят число военных в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. По оценкам американской администрации, вывод войск произойдет до 15 января. Из Афганистана будет выведено 2 тыс. военнослужащих, а из Ирака — 500, сообщил и. о. министра обороны США Кристофер Миллер.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что возвращение войск в США произойдет до мая 2021 года. При этом в октябре он заявлял, что все американские военные, несущие службу в Афганистане, должны вернуться домой до 25 декабря.

Как сообщил журналистам помощник президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен, те военные, которые останутся в Ираке и Афганистане, будут обеспечивать защиту американских диппредставительств и правительственных объектов.

18 ноября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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