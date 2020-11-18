Созданы клетки сетчатки глаза необходимые для излечения физической слепоты

Проблема со зрением для человечества, живущего в эпоху стремительно развития информационных технологий, становится все более актуальной. Восстановление зрения с использованием стволовых клеток изучается в Каролинском институте (Швеция), где ученые поставили задачу создания клеток сетчатки глаза на основе стволовых клеток. Решение этой задачи позволит вплотную приблизиться к излечению слепоты.

При имплантации посторонних клеток всегда возможно отторжение тканей иммунной системой организма. Для устранения такой опасности исследователи из Швеции использовали эмбриональные стволовые клетки, способные «маскироваться» и оставаться незамеченными для иммунной системы организма.

Проблема отторжения клеток была решена при помощи изменения генов CRISPR/Cas9, используемых при создании клеток сетчатки. В генах удаляется молекулы класса HLA, размещенные на поверхности. В итоге стволовые клетки, на основе которых созданы клетки сетчатки, и в которых уделены HLA молекулы, не отторгаются иммунной системой и могут использоваться для восстановления утраченного зрения.