Селена Гомес объяснила, почему стала открыто говорить о проблемах с психическим здоровьем

28-летняя Селена Гомес уже не раз откровенно рассказывала о своих проблемах с психическим здоровьем. В новом интервью для Newsette, которое звезда дала вместе со своей мамой Мэнди Тифи, Селена рассказала, почему в последние годы стала говорить об этом открыто.

Я не стыжусь. Я чувствую себя лучше, и мне кажется, что теперь я могу многое понять,

— сказала Гомес.

Певица добавила, что во многом проблемы с психическим здоровьем и их исследование помогли ей в некоторых аспектах жизни.

Просто быть собой — это действительно трудно, и мне пришлось над этим работать. Раньше я боялась создавать что-то свое. Теперь, когда я нахожусь на съемочной площадке, снимаясь в кино или телешоу, или работаю над музыкой, я понимаю, что просто быть собой — это настоящий подарок. Как только я начала это делать и стала получать вознаграждение, я подумала: «Я приняла это решение, и я действительно рада!». Я чувствую себя более свободной, когда я — это просто я,

— отметила звезда.

Гомес говорит, что все ее взлеты и падения, а также громкие отношения сделали ее последний альбом Rare гораздо более успешным.

Ничто из того, что я делаю сейчас, не вытекает из моего прежнего образа мыслей. Лучшие моменты происходят сейчас. Все эти годы неразберихи и влюбленности привели к тому, что жизнь началась с чистого листа,

— сказала она.

Селена добавила, что если бы она не сосредоточилась на своем психическом здоровье, то она бы не была там, где есть сейчас.

Я чувствую, что упустила бы так много возможностей в своей жизни, если бы не уделяла приоритетное внимание своему психическому здоровью,

— считает певица.

Она также добавила, что ей повезло, что ее вырастила мама, которая не боялась говорить о таких вещах. Мэнди Тифи и сама в молодости проходила терапию, поэтому о ментальных проблемах знала не понаслышке.

Сейчас Селена Гомес, которая в начале года рассказала, что ей поставили диагноз «биполярное расстройство», поддерживает других людей с проблемами с ментальным здоровьем. Она создала фонд Rare Impact, который взял на себя обязательство собрать 100 миллионов долларов в течение следующих 10 лет, чтобы помочь нуждающимся получить необходимое лечение.