Сальма Хайек показала пышный бюст в купальнике

Американская звезда, продюсер и режиссер мексиканского происхождения Сальма Хайек призналась фанам, что соскучилась по лету.

Чтобы хоть как-то вернуть теплые деньки в свою жизнь, 54-летняя артистка решила поделиться в Инстаграм архивной фотографией с отпуска в Греции.

Так, на странице звезды фильма «Фрида» появился солнечный снимок, где она позировала на фоне моря.

Сальма была одета в сдельный купальник черного цвета с пикантным вырезом на груди, темные очки, белую шляпу и золотые украшения. Пляжный наряд эффектно подчеркнул пышный бюст актрисы.