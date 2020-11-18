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Сальма Хайек показала пышный бюст в купальнике

Американская звезда, продюсер и режиссер мексиканского происхождения Сальма Хайек призналась фанам, что соскучилась по лету.

Чтобы хоть как-то вернуть теплые деньки в свою жизнь, 54-летняя артистка решила поделиться в Инстаграм архивной фотографией с отпуска в Греции.

Так, на странице звезды фильма «Фрида» появился солнечный снимок, где она позировала на фоне моря.

Сальма была одета в сдельный купальник черного цвета с пикантным вырезом на груди, темные очки, белую шляпу и золотые украшения. Пляжный наряд эффектно подчеркнул пышный бюст актрисы.

18 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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