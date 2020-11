Создано «генеалогическое древо» Млечного пути, длиной в 10 миллиардов лет Созданы клетки сетчатки глаза необходимые для излечения физической слепоты » Редкие и интересные фото знамениРедкие и интересные фото знаменитостейтостей Романтические любовные сцены фильма «Привидение» были актерским испытанием для Патрика Суэйзи и Деми Мур. Им надо было изображать давно влюбленных друг в друга людей, но сами они испытывали друг к другу лишь дружеские чувства, и потому им было очень некомфортно с чувством обниматься и целоваться. Вупи Голдберг, Патрик Суэйзи и Деми Мур на съёмках фильма «Привидение», режиссёр Джерри Цукер, Paramount Pictures, 1990 год

Позже Патрик Суэйзи рассказывал о том что вжиться в роль ему помогала супруга — он просто представлял на месте Мур свою жену, ну а в финальной сцене прощания он вспоминал смерть своего отца. Именно этот ход помог ему и получить роль на пробах. А сцена, в которой Сэм вселяется в тело Оды-Мэй, чтобы в последний раз обнять Молли, была задумана сценаристом как провокационная — с объятиями и поцелуем двух женщин. Но режиссёр, однако, справедливо счел, что их фильм – не место для гей-пропаганды (хотя эта сцена в сценарии вызвала в Голливуде немалый интерес), и потому на экране Мур обняла Суэйзи, а не Вупи Голдберг. Мэрилин Монро, Джек Леммон и Тони Кертис на съемочной площадке фильма «Не сегодня, Джозефина» (рабочее название фильма). 1958 год.

Изначально в фильме «Некоторые любят погорячее», который нашему зрителю известен под названием «В джазе только девушки», роль главной героини, Душечки Кейн, режиссёр Билли Уайлдер собирался отдать другой актрисе — звезде мюзиклов Митци Гейнор — она внешне походила на немецкую актрису Инге Эггер из фильма «Фанфары любви», ремейком которого и была снимаемая комедия. Но Гейнор не пришлась по душе продюсерам. Им нужна была звезда, способная привлечь зрителей в кинотеатры. Именно тогда режиссёру настойчиво порекомендовали предложить роль Мэрилин Монро. Уайлдер согласился. Вот только Монро ответила отказом — роль дурочки, неспособной отличить мужика от женщины ей была не интересна. Только вмешательство мужа Монро, драматурга Артура Миллера, спасло проект. Он убедил супругу, что «деньги не пахнут», и что другие персонажи фильма «не сильно отличаются умом от Душечки» Шон Коннери и Мишель Пфайффер на фоне памятника Тарасу Шевченко перед гостиницей «Украина» в Москве, 1989 год

В самом конце 80-х годов Шон Коннери Мишель Пфайффер приехали в СССР для съёмок фильма «Русский отдел». Это был второй полностью голливудский (не совместный) фильм, съёмки которого проходили в СССР (первым был «Красная жара»). Актёров поселили в гостиницу «Украина». И питались звёзды Голливуда по началу отдельно. Пока на это не обратила внимание Пфайфер. Это был самый разгар перестройки, когда из магазинов исчезло практически всё.

Мишель Пфайффер обратила внимание на то, что во время обеденных перерывов на съемках советским сотрудникам не позволялось есть блюда, подававшиеся западным кинематографистам, и отказалась продолжать работать до тех пор, пока ее русским коллегам не разрешат питаться тем же, что едят западные гости. «В стране, где невозможно достать еду, где невозможно найти мыло, они смотрели, как мы поглощаем полные тарелки горячих, дымящихся спагетти. В ту ночь я не спала, это было очень тяжело», — рассказывала Пфайффер в интервью журналу Esquire Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 18 января 1998 года

Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет впервые встретились на съёмочной площадке «Титаника». Роман героев фильма, как многим казалось перенесётся и на сыгравших их актёров. И слухи про него не раз всплывали во всевозможных СМИ. Но и Кейт, и Лео их всегда отвергали, говоря, что они просто друзья. И их дружба продолжается уже больше 20 лет. Они и сейчас часто созваниваются, ходят друг к другу в гости, проводят вместе выходные и праздники. При этом говорят, что между ними никогда не было ни намёка на страсть и романтическое влечение Кстати, Кейт Уинслет рассказывала, что когда она узнала о предстоящей съёмке в обнажённом виде в общей с Лео сцене в «Титанике» (а именно с этой сцены начались их общие с ДиКаприо съёмки), то она приняла радикальное решение. Надев на голое тело плащ, Кейт распахнула его прямо перед молодым актером во время знакомства. Она предположила, что этот смелый шаг позволит избежать неловких ситуаций во время съемок откровенной сцены. Ричард Гир со специалистом Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными на съёмках «Хатико: Самый верный друг», 2008 Hachiko, LLC

Сценарий фильма «Хатико: Самый верный друг» режиссёру Лассе Халльстрёму однажды принёс Ричард Гир, его старый друг. Он давно хотел снять с ним ещё одну совместную работу — Халльстрём снял Гира за несколько лет до этого в драме «Мистификация». Как только продюсер и автор идеи Вики Шигекуни Вонг предложила ему роль Паркера Уилсона, то Гир не только сразу согласился, но и предложил свои услуги в качестве сопродюсера, и кандидатуру режиссёра — он знал, что только Халльстрем будет режиссером этой удивительной истории про собаку. Гир рассказывал, что когда ему принесли для ознакомления сценарий, он не смог отложить его, пока не дочитал до конца: «Да, это совсем не тот фильм, в котором меня привыкли видеть зрители, но пока я читал эту историю, я плакал, как ребенок. Именно тогда я понял, что да, я сделаю это. Я перечитал еще раз, чтобы проверить, что меня не отпустило. Думаю, что есть что-то мистическое в этой истории о собаке, которая ждет. Что-то в наших сердцах так устроено, что не может не отозваться на эту историю. Это чувство преданности и этот посыл «я всегда буду ждать тебя здесь…» Актриса Натали Портман на съемочной площадке фильма «Леон», режиссера Люка Бессона

Натали Портман не сразу получила роль в фильме «Леон». На первых пробах к фильму юной актрисе отказали — она была слишком молода для этой роли. «Поначалу мне отказали, даже не став меня слушать, — вспоминает сегодня Портман, — сказали, что девочка должна быть старше. Я не стала огорчаться — не подхожу так не подхожу, ничего тут не поделаешь. Но через неделю мне снова позвонили и сказали, чтобы я пришла на читку. Возвращаясь домой, я уже знала, что получу эту роль». У Натали появился второй шанс, ведь после просмотра проб более двух тысяч юных актрис, Бессон, неудовлетворённый их результатом, стал просматривать кандидатуры из претенденток, которым на кастинге отказали по возрасту. И в этот раз он сам руководил пробами. И юная Натали Хершлаг (псевдоним «Портман» по девичьей фамилии ее бабушки она взяла себе уже во время съёмок фильма) поразила Люка Бессона глубиной сыгранных эмоций Он остановил пробы и сказал, что актриса найдена. Рабочий момент съёмок фильма «Назад в будущее 2», режиссёр Роберт Земекис. Universal Pictures, 1989

В фильме «Назад в будущее 2» Майкл Джей Фокс сыграл сразу трёх персонажей в одном кадре — в сцене семейного ужина в 2015 году он сыграл возрастного Марти МакФлая, его сына Марти младшего и дочь Марлин. Как рассказывают создатели, Фокс снимался в этих сценах по очереди — после того, как была снята одна часть кадра, он переодевался, гримировался, и снималась другая. А потом все три части накладывались в один кадр. Но, как можно убедиться по этому снимку, у Фокса были дублёры. Пока его гримируют под Марлин МакФлай, место старшего и младшего Марти МакФлаев занимают граждане не сильно похожие на Фокса но в одежде героев фильма Барбара Стрейзанд и Омар Шариф во время работы над фильмом «Смешная девчонка». 4 июня 1967 года /Bettmann

Забавная подпись у этого фото: «В то время как ситуация на Ближнем Востоке становится все хуже и хуже, Омар Шариф и Барбара Стрейзанд снимаются в фильме «Смешная девчонка» без явных военных действий» «Поначалу Барбара показалась мне совсем некрасивой. Но постепенно она очаровала меня, и я влюбился, — так позже вспоминал Шариф. — Чувство оказалось взаимным и продлилось все четыре месяца съемок «Смешной девчонки» Уильяма Уайлера» Жан-Поль Бельмондо и Сириэль Клер на съемочной площадке фильма «Профессионал» режиссера Жоржа Лотнера в Париже 5 октября 1981 года, Франция

Фильм «Профессионал», один из лучших французских боевиков с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли, вышел на экраны нашей страны в 1990 году. Но интересный момент — фильм был куплен для проката в нашей стране после фестиваля французского кино в 1982 году. И должен был выпущен на экраны спустя год, после дубляжа на студии имени Горького В марте 1983 года, он уже был проанонсирован в «Кинопанораме» Эльдаром Рязановым, где были даже показаны 3 сцены из фильма — погоня на автомобилях, перестрелка или «дуэль» Бомона и Розена. Вот только этот сюжет попал на глаза не тем, кому надо было, и купленный не до дублированный иностранный фильм отправили на полку. После этого фильм показали на Московском кинофестивале в 1985 году. И после этого показывали в некоторых крупных кинотеатрах на показе фестивальных фильмов. Причем, как рассказывают, это были показы с переводчиком — фильм шёл с оригинальным звуком, а диктор в зале читал текст (тот самый перевод для дубляжа 1983 года) И только в 1990 году на Мосфильме фильм был заново дублирован и выпущен в прокат Ричард Гир и Джулия Ормонд на съёмках фильма «Первый рыцарь».

На вопрос журналиста, заданный Джулии Ормонд о фильме «Первый рыцарь»: «Давайте вообразим, что это не перед королевой рыцарей Круглого стола, а перед Вами стоит выбор: мудрый старый Коннери или молодой амбициозный Гир?», Джулия дипломатически отвечала: «Ха-ха-ха, я так не могу. Нельзя их ставить друг против друга. Они оба хорошие. Я бы выбрала обоих. Мне с каждым было бы приятно провести время»

