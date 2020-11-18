Райан Рейнольдс рассказал, как ему удается быть папой

Звезда Дедпула и его жена, Блейк Лайвли, воспитывают троих дочерей. Рейнольдс сравнил роль папы с приключением.

Канадский актер Райан Рейндольдс поделился информацией о том, как он переживает отцовство. Об этом звездный папа рассказал в небольшом интервью Access Hollywood.

Во время беседы он признался, что никогда не представлял, как может стать отцом троих детей, в частности, дочерей. При этом такой опыт ему очень нравится.

«Кроме шуток, они самые одаренные люди, которых я знаю. Если что-то в моей жизни бывало безумным или страшным, первыми, на кого я опирался, были они, ибо девушки обладают мудростью, силой и спокойствием», − указал Рейнольдс.

Он также напомнил, что вырос в семье, где были только мальчики − у Райана есть три старших брата, поэтому воспитание дочерей стало для него настоящей неожиданностью. Однако актер признался, что ему «нравится каждая секунда этого приключения».

Кроме этого Рейнольдс рассказал о том, как они с женой, актрисой Блейк Лайвли, совмещают работу и карьеру.

«Мы стараемся не расставаться: я снимаюсь в фильмах, жена тоже. Мы путешествуем повсюду, мы всегда вместе. Я думаю, что самое лучшее в этом то, что мы не проводим время отдельно. Я много внимания уделяю своим девочкам», − подчеркнул артист.