Израильские ВВС атаковали военные объекты Ирана и армии Асада в Сирии Ученые разгадали тайну астероида в форме сигары » Применение израильского оружия в войне Армении и Азербайджана Что из израильского оружия, поставленного Азербайджану было использовано в ходе последних боёв в Нагорном Карабахе (27.09-10.11.20)? Скорее всего практически всё, разве что кроме сторожевых кораблей и катеров. Но что попало на фото и видео? Orbiter 1K. БПЛА, в первую очередь барражирующее оружие;

ПТРК Spike;

ОТР LORA (точно известен 1 случай, по мосту через реку Хакари 02.10.20);

РСЗО Lynx и ракеты LAR-160 и EXTRA;

ЗРК Barak-LR – сообщалось о его развёртывании для прикрытия города Мингечевир и Мингечевирская ГЭС; насколько это известно, до примеения не дошло;

Миномёты Cardom и Spear Mk2;

БА Plasan Sand Cat, модернизированные Т-72 и БМП-2.

попало следующее: Отдельно отмечу списки потерь техники по нескольким источникам, как для Армении, так и для Азербайджана. В списках потерь Азербайджана выделена техника израильского производства или, возможно, модернизированная с помощью Израиля. Bmpd от 22.10.20 со ссылкой на блог Oryx, потери 27.09-21.10.20: армянская сторона потеряла 138 танков Т-72 различных модификаций (из которых 44 попали в руки азербайджанской стороны), 35 боевых машин пехоты (16 БМП-1, 17 БМП-2, две неустановленные, из них суммарно 14 попали в руки азербайджанской стороны), 20 других бронированных машин (14 МТ-ЛБ с зенитными пушками, два МТ-ЛБ, один БТР-70, три неустановленные, из них суммарно четыре попали в руки азербайджанской стороны), два бронированных тягача БТС-2 (попали в руки азербайджанской стороны), две боевые машины самоходных ПТРК (по одной 9П148 и 9П149 «Штурм-С», обе попали в руки азербайджанской стороны), 40 переносных пусковых установок ПТРК, 12 самоходных гаубиц (четыре 2С3 и восемь 2С1), 50 буксируемых артиллерийских орудий (два 2А36 «Гиацинт-Б», 11 Д-20, восемь Д-1, одно КС-19, 28 Д-30, из которых суммарно 15 попали в руки азербайджанской стороны), 56 боевых машин РСЗО (51 БМ-21 «Град», одна 9А52 «Смерч», две WM-80, одна ТОС-1А, одна неустановленная), девять различных минометов, одна зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 «Шилка», 15 боевых машин самоходных ЗРК (три 9А35 ЗРК «Стрела-10», 11 9А33 ЗРК «Оса-АК/АКМ», одна 2А25 ЗРК «Куб»), элементы зенитных ракетных систем С-300ПС, восемь РЛС (четыре типа СТ-68У/УМ и по одной П-18, 5Н63С, 1С32 и 1С91), одну пусковую установку ОТРК «Эльбрус», 306 различных автомобилей.

с азербайджанской стороны достоверно потеряны 23 танка (два Т-90С и 21 Т-72, причем один Т-72 был возвращен азербайджанской стороной), 17 боевых машин пехоты (две БМП-1, 11 БМП-2, одна БМП-3, три неустановленных), пять бронетранспортеров БТР-82А, два бронеавтомобиля (по одному Matador и Sand Cat ), одна инженерная машина ИМР-2, 13 различных автомобилей.

Википедия по всему периоду конфликта, потери Армении по данным Азербайджана: 252 танка уничтожено, 53 захвачено;

50 БМП уничтожено, 29 захвачено;

251 пушка уничтожена, 24 захвачено;

61 миномётов уничтожено, 45 захвачено;

РСЗО: 2 «Ураган», 82 «Град»;

ОТРК: 2 «Эльбрус» и 1 «Точка-У»;

ЗРК: 4 «Тор», 4 «Куб», 1 «Круг», 40 «Оса», 6 С-300, 2 С-125;

9 радиоэлектронных систем;

231 грузовик уничтожены, 173 захвачено;

60 систем противовоздушной обороны;

11 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;

8 складов боеприпасов;

53 противотанковых средств;

150 единиц автомобильной техники;

2 самолёта Су-25.

Википедия по всему периоду конфликта, потери Азербайджана по данным Армении: 16 вертолётов и 25 самолётов;

262 БПЛА;

4 РСЗО «Смерч»;

6 ТОС-1;

749 танков/БМП/БТР и других видов техники;

14 БМП/БТР захвачены.

Список потерь, опубликованный good_oncle (в комментариях по ссылке), источник – видеозаписи в сети (t.me/military_az): Потери Армении: Танки – 185 ед. (из которых 66 ед. захвачены в виде трофеев), в т.ч. 52 ед. – Т-72А, 2 ед. – Т-72АК, 16 ед. – Т-72АВ, 35 ед. – Т-72Б, 80 ед. – Т-72 неопознанных модификаций;

Бронированные боевые машин – 44 ед. (из которых 20 ед. захвачены в виде трофеев): 20 ед. – МТЛБ с ЗУ Zastava M55, 4 ед. – МТЛБ с ЗУ-23, 2 ед. – МТЛБ с С-60, 6 ед. – МТЛБ, 2 ед. – ЗСУ-23-4 «Шилка», 1 ед. – БРМ-1К, 2 ед. – БРДМ-2, 1 ед. – БТР-70, 4 ед. – БТС-4, 2 ед. – неопознанные ББМ;

БМП – 43 ед. (из которых 22 захвачены в виде трофеев): 21 ед. – БМП-1, 19 ед. – БМП-2, 3 ед. – неопознанные БМП;

Самоходные ПТРК – 3 ед. (из которых 2 захвачены в виде трофеев): 2 ед. – 9П148 «Конкурс», 1 ед. – 1П149 «Штурм-С»;

Буксируемая артиллерия – 147 ед. (из которых 27 захвачены в виде трофеев), 2 ед. – 85-мм пушка Д-44, 2 ед. – 100-мм МТ-12 «Рапира», 5 ед. – 100-мм зенитная пушка КС-19, 1 ед. – 122-мм гаубица М-30, 65 ед. – 122-мм гаубица Д-30, 12 ед. – 152-мм гаубица Д-1 (обр. 1943 г.), 52 ед. – 152-мм гаубица Д-20, 8 ед. – 152-мм пушка «Гиацинт-Б»;

Самоходная артиллерия – 19 ед. (из которых 2 захвачены в виде трофеев): 15 ед. – 122-мм 2С1 «Гвоздика», 4 ед. – 152-мм 2С3 «Акация»;

РСЗО – 72 ед. : 64 ед. – 122-мм БМ-21 «Град», 2 ед. – 273-мм WM-80 (китайские), 1 ед. – 220-мм ТОС-1А «Солнцепек», 4 ед. – 300-мм БМ-30 «Смерч», 1 ед. – неопознанная РСЗО;

ОТРК – 1 ед. – Р-17 «Эльбрус» («Scud-B»);

Минометы – 16 ед.;

ПТРК – 52 ед. захвачены в виде трофеев, в т.ч. 8 ТПК и оптических устройств;

ПЗРК – 2 ед. «Игла-С» захвачены в виде трофеев;

ЗРК – 26 ед.: 3 ед. – 9К35 «Стрела-10», 14 ед. – «Оса» («Оса-АКМ»), 2 ед. – 2К12 «Куб»

5 ед. ПУ С-300ПС, 1 ед. – машина из состава комплекса С-300, 1 ед. – Тор-М2КМ;

РЛС – 12 ед.: 2 ед. – П-18/М, 4 ед. – 36Д6 (для С-300), 1 ед. – СНР-125 (для С-125), 2 ед. – 5Н63С (для С-300), 1 ед. – 19Ж6 (для С-300), 1 ед. – 1С32 (для 2К11 «Круг»), 1 ед. – 1С91 (для 2К12 «Куб»);

Машины РЭБ/РЭП – 2 ед.: 1 ед. – Р-330П «Пирамида-1», 1 ед. – Реппелент-1;

Авиация – 1 ед. – Су-25К;

БПЛА – 4 ед.;

Автомобильная техника (Камазы, Уралы и т.д.) – 451 (из которых 230 захвачены в виде трофеев);

Ложные цели – 2 ед. (Осы).

Потери Азербайджана: Танки – 30 ед. (из которых 3 захвачены в виде трофеев и позже 1 возвращен в строй и 7 поврежденных): 1 ед. – Т-72 «Урал», 3 ед. – Т-72А, 7 ед. Т-72АВ/Aslan , 15 ед. – неопознанные Т-72, 3 ед. – Т-90С (2 захвачены и 1 поврежден/подбит);

Боевые бронированные машины – 21 ед. : 8 ед. – БТР-70, 8 ед. – БТР-82А, 4 ед. – неопознанные ББМ, 1 ед. – ИМР-2 (повреждена);

БМП – 23 ед.: 2 ед. – БМП-1, 16 ед. – БМП-2, 1 ед. – БМП-2К, 1 ед. – БМП-3, 3 ед. – неопознанные БМП;

Минометы – 1 ед.;

Авиация – 1 ед. – Ми-8/17, потеря признанная Азербайджаном;

БПЛА – 36 ед.: 11 ед. – АН-2 (использовались для вскрытия ПВО), 11 ед. – IAI Harop (бпла-камикадзе), 2 ед. – SkyStriker (бпла-камикадзе), 1 ед. – Orbiter 1K (бпла-камикадзе) , 2 ед. – Bayraktar TB2 (ударный), 8 ед. – неопознанные бпла;

Колесная техника, MRAP, транспортные машины – 30 ед., из которых: 4 ед. – Marauder MRAP (1 поврежден, 1 поврежден и брошен, 2 брошены), 4 ед. – Matador MRAP (3 ед. повреждены и 1 брошен), 7 ед. – Plasan SandCat .

РСЗО Lynx со 122-мм ракетами: БА Plasan Sand Cat: Аоставки израильского оружия в Азербайджан во время войны, т.е. в период 27.09-10.11.20. Т.е. были ли эти поставки, сколько и ряд других сопутствующих вопросов. В отличии от Армении, покупающей почти всё (92% по некоторым источникам) оружие в России, Азербайджан имеет значительное количество поставщиков, крупнейшие из которых – Израиль и Россия, а в последнее время всё более и более растёт роль Турции. Но лишь Израиль указан как поставщик оружия Азербайджану в статье ’ 2020 Nagorno-Karabakh war ’ на Википедии, что-видимо подразумевает поставки не вообще, а именно во время войны (Россия записана в той же категории, но по отношению к Армении). Турция же определена как прямой союзник Азербайджана, это более высокая категория поддержки, чем просто поставка оружия. Известно, что международное эмбарго на поставки оружия воюющим сторонам не вводилось. Но каждая страна может водить и собственные запреты. Израиль таких запретов не вводил, впрочем против Азербайджана их не вводил никто. Кстати, делая поиск в сети в рамках написания этой статьи, я наткнулся на заголовки «Конгресс США обсудит запрет на поставки оружия в Азербайджан». Только вот датированы они 15.07.20, видимо с тех пор и обсуждают, или всё ещё готовятся начать обсуждение… Что касается Турции, то тут имели место несколько запретов. Используемый Азербайджаном вооружённый БПЛА Bayraktar TB2 несёт систему электрооптики CMХ-15D канадской фирмы Wescam. В октябре поставки CMХ-15D в Турцию запретили. Но та уже имеет замену – систему CATS (Common Aperture Targeting System) турецкой фирмы Aselsan (правда та на 10 кг тяжелее при схожих ТТХ, да и надёжность наверное пониже). Второй запрет также связан с Bayraktar TB2. Эти БПЛА оснащены двигателями Rotax 912 австрийской фирмы Rotax, которая является дочерним предприятием канадской кампании BRP (Bombardier Recreational Products Inc.). 23.10.20 был введён запрет на их поставку Турции. Далее поставку систем связи для турецких БПЛА прекратила американская компания Viasat. И это – всё. Итак, запреты на поставки оружия Израиль не вводил. Но поставлял ли что-то во время войны? Израильский сайт ynet (сайт газеты «Едиот Ахронот») опубликовал 29.09.20 статью о поставках израильского оружия в Азербайджан. В ней сказано, что оружие поставляется авиатранспортом, на азербайджанских самолётах. Иногда это Ил-76 МО Азербайджана (ВВС Азербайджана имеют 1 Ил-76ТД), иногда самолёты компании Silk Way Airlines (частная азербайджанская грузовая компания, имеет 6 самолётов: 1 АН-124-100, 3 Ил-76ТД и 2 ИЛ-76ТД-90). Например, в четверг, 24.09.20 (т.е. за 3 дня до войны) на авиабазу Увда в Израиле прибыли сразу два Ил-76, по одному МО и Silk Way Airlines (см. фото в начале статьи). А утром 29.09.20 (т.е. через 2 дня после начала) прибыл ещё один самолёт. Согласно сайту newsru, (со ссылкой на мониторинговый сайт Flightradar24) был ещё Ил-76ТД Silk Way Airlines утром 30.09.20. Более сообщений я на эту тему не нашёл. Не могу однозначно сказать, что после 30.09.20 поставки прекратились, но пока мы знаем о 2 самолёто-вылетах в ходе войны, оба в её первые дни: 29.10.20 и 30.10.20. При этом замечу: в эти первые дни в общем-то никто вне самого Азербайджана и, наверное, Турции, не знал, каковы планы Азербайджана и что речь идёт о войне. Был очередной круг напряжённости, наподобие тех, что происходят вокруг Карабаха достаточно регулярно, и прекращать поставки по каждому такому случаю никто бы не стал (те же примеры с Австрией и Канадой выше: запреты ввели начиная с последней трети октября). В самом же Израиле развернулась дискуссия вокруг поставок оружия. Сторонники Армении, а их в Израиле гораздо больше, но наиболее активные – небольшая местная армянская община (до 20 тысяч) и репатрианты из Армении (до 30 тысяч) проводили демонстрации против поставок оружия, против Турции и против войны в целом, вывешивали флаги Армении и т.д.. Дошло даже до драки 17.10.20. На шоссе номер 1 (Иерусалим – Тель-Аив) в сторону Тель-Авива, возле развязки Шаар а-Гай, группа сторонников Азербайджана напали на группу стороников Армении. Кто именно были те и другие – не сообщалось, в новостях на иврите была сказано «молодые люди армянского происхождения против молодых людей азербайджанского происхождения». Но первое может понимать как и армян (родившихся в Израиле), так и евреев, приехавших из Армении. А второе – евреев, приехавших из Азербайджана. По mignews драка была между «группами протестующих армян и сторонниками Азербайджана». Так или иначе, 2 людям потребовалась медицинская помощь, а 9 подозреваемых в организации драки были задержаны полицией. Был даже подан иск в Высший суд справедливости (БАГАЦ). Иск подал активист Эли Джозеф, при этом он представил свидетельства потенциальной воздушной доставки оружия за несколько дней до начала конфликта. БАГАЦ иск отклонил



Сборка БПЛА Harop.

загрузка...