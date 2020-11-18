Эксперты предложили распространить социальную дистанцию на животных при коронавирусе В Дании убили всех норок из-за коронавируса » Pfizer повысила оценку эффективности вакцины от COVID-19 до 95% Фармацевтическая компания Pfizer объявила о 95-процентной эффективности вакцины от COVID-19, созданной совместно с BioNTech. Сообщение о завершении третьей фазы испытаний вакцины опубликовано на сайте Pfizer. Как утверждает компания, вакцина показала эффективность вне зависимости от возраста, расы и этнической принадлежности испытуемых. Предварительные итоги испытаний показывали 90-процентную эффективность, говорила Pfizer. Вакцина оказалась на 94% эффективна для людей старше 65 лет, утверждает Pfizer. The New York Times пишет, что эту возрастную группу сложно защитить с помощью вакцин даже от обычного гриппа. Как сказала изданию иммунолог из Йельского университета Акико Ивасаки, такой результат Pfizer «действительно замечательный». Фармкомпания также отчиталась об отсутствии серьезных побочных эффектов препарата.

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