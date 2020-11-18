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Pfizer повысила оценку эффективности вакцины от COVID-19 до 95%

Фармацевтическая компания Pfizer объявила о 95-процентной эффективности вакцины от COVID-19, созданной совместно с BioNTech. Сообщение о завершении третьей фазы испытаний вакцины опубликовано на сайте Pfizer.

Как утверждает компания, вакцина показала эффективность вне зависимости от возраста, расы и этнической принадлежности испытуемых. Предварительные итоги испытаний показывали 90-процентную эффективность, говорила Pfizer.

Вакцина оказалась на 94% эффективна для людей старше 65 лет, утверждает Pfizer.

The New York Times пишет, что эту возрастную группу сложно защитить с помощью вакцин даже от обычного гриппа. Как сказала изданию иммунолог из Йельского университета Акико Ивасаки, такой результат Pfizer «действительно замечательный».

Фармкомпания также отчиталась об отсутствии серьезных побочных эффектов препарата.

18 ноября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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