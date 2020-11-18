Пентагон успешно сбил межконтинентальную ракету с помощь корабельной противоракеты

Агентство противоракетной обороны (MDA) США провело испытания ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA перехватом мишени, имитирующей межконтинентальную баллистическую ракету. Согласно сообщению агентства, испытания, состоявшиеся 16 ноября 2020 года северо-восточнее от Гавайских остров, признаны успешными — противоракета успешно перехватила цель.

Существующая американская система противоракетной обороны изначально рассчитывалась на возможность поражения баллистических ракет на трех основных этапах полета: разгонном, заатмосферном и терминальном. В состав американской системы противоракетной обороны сегодня входят комплексы GMD, MKV, THAAD, Patriot PAC-3, а также корабельная Aegis.

Aegis оснащена противоракетами SM-3, изначально разработанными для перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности. На протяжении последних нескольких лет американские разработчики занимались созданием версии противоракет SM-3, способной перехватывать и межконтинентальные баллистические ракеты.

Во время испытаний противоракеты SM-3 Block IIA мишень, имитирующая межконтинентальную баллистическую ракету, была запущена с полигона «Рональд Рейган» на атолле Кваджалейн, входящем в группу Маршалловых островов. Мишень была запущена по открытой океанской зоне недалеко от Гавайских островов. Данные целеуказания, необходимые для перехвата цели, были переданы по системе боевого управления на ракетный эсминец «Джон Финн» типа «Арли Берк».

Боевая информационно-управляющая система Aegis, которой оснащен «Джон Финн», после получения данных целеуказания запустила противоракету, которая и поразила мишень. Основной целью состоявшихся испытаний была демонстрация возможности перехвата межконтинентальных баллистических ракет противоракетами SM-3 Block IIA. Анализ данных, полученных по итогам испытаний, полностью еще не завершен.