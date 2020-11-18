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Обнаружено самое ядовитое животное океана

Обнаружено самое ядовитое животное океана и им оказалась гигантская медуза, известная как медуза Номура

Генетики обнаружили в ядовитых выделениях колоссальной медузы фантастический коктейль из самых разных токсинов, некоторые из которых смертельно опасны. Медуза Nemopilema nomurai, более известная как медуза Номура, достигает 200 килограмм и заслуженно считается одной из самых крупных представителей своего семейства. Каждый год сотни и тысячи любителей окунуться из Китая, Кореи и Японии получают страшные ожоги от этого морского колосса.

После того, как яд проник в кровь, жертва немедленно чувствует жгучую боль, за которой следует покраснение и отек. В некоторых случаях укусы медузы приводят к шоку, серьезным травмам и даже летальному исходу. Удивительно то, что ученые понятия не имеют, почему яд этого существа так опасен для человека.

В ходе исследования команда также вырезала и замораживала свежие щупальца прямо из живой медузы, а затем центрифугировала их, чтобы собрать нематоцисты — специализированные клетки, в которых и содержится яд. Тщательно извлекая белки яда и разделяя их на разные группы, исследователи вводили каждую фракцию белка мышам, чтобы узнать последствия воздействия на организм.

Результаты показали, что 13 токсиноподобных белков потенциально фатальные последствия — одни нацелены на клеточные мембраны, другие на калиевые каналы, а третьи заставляют кровь сворачиваться, образуя сгустки и тромбы. Последствия контакта с токсинами также включают застой крови в сердце, вырождение сосудов, гибель клеток печени, изменения в почках и воспаление легких.

Наиболее вероятными причинами смерти являются отек легких и потенциальный риск развития легочной инфекции. Тем не менее, авторы признают, что в естественной среде все эти вещества работают в тандеме. В будущем на основе данных исследования они надеются разработать противоядие от укуса этой медузы, но сначала ученым нужно выяснить, являются ли эти потенциально смертельные токсины одинаково опасными для человека.

18 ноября, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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