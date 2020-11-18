Обнаружено самое ядовитое животное океана

Обнаружено самое ядовитое животное океана и им оказалась гигантская медуза, известная как медуза Номура

Генетики обнаружили в ядовитых выделениях колоссальной медузы фантастический коктейль из самых разных токсинов, некоторые из которых смертельно опасны. Медуза Nemopilema nomurai, более известная как медуза Номура, достигает 200 килограмм и заслуженно считается одной из самых крупных представителей своего семейства. Каждый год сотни и тысячи любителей окунуться из Китая, Кореи и Японии получают страшные ожоги от этого морского колосса.



После того, как яд проник в кровь, жертва немедленно чувствует жгучую боль, за которой следует покраснение и отек. В некоторых случаях укусы медузы приводят к шоку, серьезным травмам и даже летальному исходу. Удивительно то, что ученые понятия не имеют, почему яд этого существа так опасен для человека.

В ходе исследования команда также вырезала и замораживала свежие щупальца прямо из живой медузы, а затем центрифугировала их, чтобы собрать нематоцисты — специализированные клетки, в которых и содержится яд. Тщательно извлекая белки яда и разделяя их на разные группы, исследователи вводили каждую фракцию белка мышам, чтобы узнать последствия воздействия на организм.

Результаты показали, что 13 токсиноподобных белков потенциально фатальные последствия — одни нацелены на клеточные мембраны, другие на калиевые каналы, а третьи заставляют кровь сворачиваться, образуя сгустки и тромбы. Последствия контакта с токсинами также включают застой крови в сердце, вырождение сосудов, гибель клеток печени, изменения в почках и воспаление легких.

Наиболее вероятными причинами смерти являются отек легких и потенциальный риск развития легочной инфекции. Тем не менее, авторы признают, что в естественной среде все эти вещества работают в тандеме. В будущем на основе данных исследования они надеются разработать противоядие от укуса этой медузы, но сначала ученым нужно выяснить, являются ли эти потенциально смертельные токсины одинаково опасными для человека.