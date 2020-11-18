Не увидел «нарушений» на выборах: Трамп уволил председателя Агентства по кибербезопасности США

Дональд Трамп уволил руководителя Агентства по вопросам кибербезопасности Криса Кребса, который не поддержал заявления президента о якобы массовых фальсификациях на выборах.

Об этом Трамп написал в своем Twitter .

«Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 была крайне неточной, поскольку произошли массовые нарушения и мошенничество — в том числе голосования за покойников, препятствование в допуске наблюдателей,« глюки »в машинах для голосования», — написал Трамп.

Он отметил, что это, в частности, позволило перебросить голоса его избирателей в пользу Байдена.

«Поэтому Крис Кребс освобожден от должности директора Агентства по вопросам кибербезопасности и инфраструктуры, решение вступает в силу немедленно», — добавил Трамп.