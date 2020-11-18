Началось резкое ускорение промышленного спада в России

Попытки российской промышленности выбраться из ямы пандемии пока оказались тщетными.После трех месяцев вялого восстановления в октябре темпы промышленного спада в экономике вновь резко ускорились.

За месяц индекс промпроизводства обвалился на 5,9% в годовом выражении, что на 2,3 п.п. хуже результата сентября, сообщил во вторник Росстат.

Начиная с лета промышленность медленно выкарабкивалась из коронавирусного кризиса, замедляя темпы свободного падения: 7,9% в мае, 7,1% в июне, 5,9% в июле, 4,2% в августе, 3,6% в сентябре. Но уже в октябре ключевые для экономики сектора снова начали тонуть в болоте рецессии.

Спад в добыче полезных ископаемых ускорился с сентябрьских 8,8% до 9,4% год к году.

На нефтянку и нефтепереработку продолжает давить соглашение ОПЕК+, требующее от России качать почти на 2 млн баррелей в сутки меньше, чем год назад. По другим же добывающим отраслям, видимо, бьет слабость внешнего спроса, отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой: потребность в сырье снова сокращается по мере того, как мир накрывает «вторая волна» пандемии, а ключевые покупатели российских углеводородов в ЕС вводят карантинные меры.

По итогам октября Россия качала на 11,2% меньше нефти, чем год назад, добывала на 11,6% меньше каменного угля. Роста добычи металлических руд (на 1,1%) и газа (на 2%) оказалось недостаточно, чтобы компенсировать этот провал.

Вслед за внешним спросом проседает внутренний, отправляя в режим пикирования обрабатывающий сектор. Он, согласно Росстату, в третьем квартале выходил из спада, показывая хотя и мизерный, но рост — на 0,3%.

В октябре мешок статистических чудес иссяк. Фабрики и заводы, не связанные с сырьевой трубой, зафиксировали обвал выпуска на 4,4%, показав худший результат с апреля-мая, когда в стране действовал режим нерабочих дней.

Рухнули объемы производства в металлообработке (-27,4%), производстве компьютеров и электроники (-15,5%), кожи и меха (-15,1%), а также загрузка НПЗ (-10,6%).

«Очевидной причиной такой динамики стали эффекты второй волны, причем, в первую очередь, внутри страны, которые замедляют восстановление внутреннего спроса, — указывает аналитик Райффайзенанка Станислав Мурашов. — Например, сокращение производства бензина — явный индикатор снижения экономической активности»

В плюсе, отмечает Полевой, остаются производства, ориентированные на потребительский спрос и замещение импорта, который дорожает вместе с курсами валют и становится не по карману беднеющему населению.

Например, на 11,5% выросло производство текстиля, на 9,7% мебели, на 1,8% — пищевых продуктов, на 7,6% — изделий из соломки и материалов для плетения.

Производство инвестиционных товаров, в том числе стройматериалов, тем временем падает, указывает Полевой, что свидетельствует о «сгущении туч» над перспективами экономического роста.

«Положительный восстановительный импульс потерян, и в ближайшие месяцы явных драйверов роста не видно, учитывая вторую волну COVID-19 в РФ и Европе. Надежда лишь на бюджетную поддержку, но ее пик пройден и этого явно не хватит для дальнейшего уверенного восстановления», — отмечает эксперт.