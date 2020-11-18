«Космический» дом из Playboy выставили на продажу

Один из домов, архитектура которых напоминает космические корабли, выставили на продажу в новозеландском городе Крайстчерче. Фотографии его интерьера были опубликованы в номере мужского журнала Playboy, сообщает Daily Mail.

Здание, построенное в 1970-х годах, называется New Brighton. Наравне с ним в стране существует еще 11 подобных объектов, концепция которых получила название Futuro. На реализацию проекта архитекторов вдохновила начавшаяся в 1950-х годах гонка за космическое первенство — отсюда и оригинальный дизайн построек. На сегодняшний день в Новой Зеландии осталось только пять из 12 домов, в которых можно комфортно жить. Риелтор, занимающаяся продажей объекта, отметила, что New Brighton считается местной достопримечательностью и одним из самых популярных примеров Futuro. В свое время космический дизайн этих домов служил вдохновением для американского художника Энди Уорхола (Andy Warhol).

Владельцы участка выставили дом на продажу впервые с 1995 года. Они хотят получить за объект 300 тысяч долларов (около 24 миллионов рублей) и предлагают потенциальным покупателям просторное помещение сферической формы, оформленное в футуристическом стиле, с овальными окнами. Внутри оборудована кухонная столешница, несколько мягких скамеек и стеллаж. Попасть в дом можно через дверь с установленным механизмом, в котором несколько тросов при необходимости поднимают и опускают створку. Хозяева отмечают, что конструкция дома — мобильна, поэтому ее можно установить в любой точке мира.