Джордж Клуни рассказал, как встреча с Амаль изменила его: «До этого моя жизнь была неполной» Во Франции число случаев коронавируса превысило 2 млн » Как Зеленский, Шевченко и Шмыгаль лично кинули МВФ и привели Украину к дефолту Давайте я вам расскажу, почему на самом деле не пришли деньги от МВФ и бюджетный Рагнарек близок как никогда. Но для начала пару фактов, чтобы вы понимали насколько критична ситуация и насколько высоки ставки. Сегодня руководство Национального Банка и Минфина будет уговаривать руководство государственных банков совершить то, что в народе называют словом «включить станок» (НБУ за счет резервов заливает рефинансом госбанки, госбанки покупают у Минфина облигации, Минфин от продажи облигаций получает деньги в бюджет, полгода протянем, а потом все — финиш). Причем все люди взрослые и как бы осознают последствия от включения станка, просто ситуация критическая. И связана это ситуация с тем что деньги от МВФ внезапно не пришли. Внезапно для Офиса Президента, конечно. Мы летим в пропасть. Бюджет пуст, на едином казначейском счету денег почти нет, Минфин фактически не платит по незащищенным статьям с 6 ноября. Нужны больше 150 миллиардов, без учета налогов. То есть, государство гарантированно провалит целую кучу программ и кинет бизнес на миллиарды. Но есть проблемы с выплатами и по защищенным статьям. Для финансирования критических выплат из бюджета нужны деньги. Их неоткуда взять – или МВФ, или печатный станок со всеми его последствиями, не хочу их даже описывать. Почему так произошло? Кредиты МВФ везде в мире выдают с опорой на два института: Минфин и Нацбанк. У нас подписывают меморандумы еще премьер и президент, и мы такие одни. Но основа – Минфин и Нацбанк. А в украинских условиях – только Нацбанк. Прошлый кредит был получен на переговорных скиллах команды Смолия. Потом Смолия решили потерять, а новый глава Национального Банка Кирилл Шевченко умело рассказал руководству страны, что способен на личных качествах обеспечить при помощи переговоров транш от Международного Валютного Фонда. Текущее руководство нашей страны, как вы, наверное, знаете, не шарит ни в чем и вообще у них выборы местные были, потому Шевченко их развел. И разводил достаточно долго. Свернуть Отсюда все эти заявления Минфина, что плана Б (на случай, если деньги от МВФ не поступят) нет. Плана и не было, как видим, сейчас в авральном режиме пытаются что-то придумать. Отсюда и все эти смелые заявления самого Шевченко, который обещал, что транш МВФ будет до конца года. И Шевченко потому и поехал сам на переговоры в Вашингтон, что никто не пожелал разделить с ним ответственность за его обещания. Сам обещал, сам и сделай. Но на самом деле текущая власть, по совокупности их действий, шансы на получение транша от МВФ имела весьма небольшие. И все эти шансы по пути еще и уменьшались постоянно, что было очевидно для всех, кто хоть что-то понимает в экономике. Основным генератором проблем в переговорах с МВФ был сам Офис Президента. Когда Зеленский обговаривал с руководством МВФ антиковидный фонд в 60 миллиардов гривен, он говорил про борьбу с эпидемией. И взял на себя личные обязательства, что деньги пойдут на борьбу с пандемией, а взамен попросил выдать побыстрее. МВФ пошел навстречу, поверив честному слову. Сразу после этого слово было нарушено и Офис зарыл эти деньги в асфальт. МВФ не без оснований подозревает, что расходование средств из антиковидного фонда на дороги — это коррупция. И опасный прецедент на случай выделения новой помощи. Зеленский лично договаривался, лично кинул и теперь без независимого аудита антиковидного фонда дел не будет. Аудита дорожного строительства в Офисе очень не хотят. Аналогично не было секретом для международников и взаимодействие Офиса Президента и Тупицкого с его бандой в КСУ, в том числе и по сносу антикоррупционной реформы. Именно вместе с КСУ Ермак пытался, например, снести Сытника и уничтожить НАБУ. Также Ермак и Татаров пытались манипулировать комиссией по назначению нового главы САП. Список на самом деле можно продолжать очень долго. От ограничения зарплат топ-менеджерам в госсекторе в попытке поставить их под контроль (и многих поставили, сегодня даже узнаем кого и как) до отказа от реформы СБУ. Как логическая развязка – КСУ, простимулированный Коломойским, неожиданно выполнил пожелания Офиса Президента в усиленном размере и снес не только Сытника, но и все электронное декларирование и приготовился сносить все остальное. То что это превысило все самые смелые ожидания Офиса Презиента и больше всего похоже на кидок на повороте, никак не отменяет того факта, что до кидка Зе, Ермак и КСУ были подельниками. Зеленский и Ермак могут сколько угодно говорить, что это не они, но всем все понятно. Какой-нибудь Гонтаревой, сидящей в Лондоне, у МВФ веры намного больше. И ее не уволишь и так просто не заткнешь. Конечно, о том, что ситуация с МВФ критическая, Офису мог бы сообщить министр финансов Марченко. Однако он настолько пустое место, что не только не информировал Офис, но даже не смог согласовать с МВФ бюджет 2021. Это вторая огромная проблема. Это первый раз с 2014 года, когда мы не согласовали бюджетные параметры с МВФ. Вопроса нет, Украина имеет право, но тогда и денег нет. С тем бюджетом, что подготовлен Марченко, нам денег не дадут и в следующем году. А бюджет у Марченко сверстан в расчете, что денег дадут и в этом и в следующем. Плюс опять же антиковидный фонд и его аудит. В принципе действия Марченко понятны: решить проблему с МВФ должен был глава НБУ Кирилл Шевченко. Однако Шевченко не только не решил проблемы, он сам стал проблемой. Поездка Кирилла Шевченко в США оказалась поездкой в никуда. Поездкой ни о чем. Договорились договариваться. Даже миссия не приедет в этом году. Это значит, что не только денег МВФ не будет, но даже одолжить деньги у частных кредиторов не получится. Но иных результатов Кирилл Шевченко и не мог получить. Потому что к МВФ приехал не только и не столько политический назначенец Зеленского. Это еще можно было бы пережить. Но МВФ знает, что к ним приехал коррупционер. В МВФ сидят не дураки и отлично знают про сговор Шевченко с Данилишиным, который прямо работает на Коломойского, лоббирует интересы офшорок Суркисов и подмахивает любые назначение и планы Шевченко. И про назначения связанного с Коломойским человека зампредом НБУ МВФ тоже знает. И про найм для поездки Кирилла Шевченко в США лоббистской конторы Tricuro LLC за черный кеш в 58 тысяч долларов мутной «Гильдией активистов». И про решалово с проблемными банками под ковром. И что Шевченко разрушает систему управления в НБУ и переподчиняет себе все ключевые функции. Подобные изменения позволяют Шевченко направить любую сумму, полученную от МВФ, в карман любому нужному владельцу банка-помойки. А потом уничтожить следы. Потому что у него нет никаких противовесов в НБУ, пока ему помогает Коломойский — он там царь, бог и сталин в одном лице. Короче в МВФ знают, что Шевченко делает, и они не хотят договариваться с таким человеком, потому что таким нельзя давать никаких денег. Такому только дай. Потому, конечно, речи о деньгах и не шло. Но даже уговорить миссию МВФ приехать к нам не вышло. Не приедет к нам никакая миссия в этом году. Не помогло Кириллу Шевченко и присутствие в США Оксаны Маркаровой (она хотя бы, в отличие от Кирилла Шевченко, способна на профильную тему говорить на английском без переводчика). Не помогло Кириллу Шевченко и наличие в его делегации и зятя Джарты Александра Присяжнюка. Прошлый транш от МВФ во многом заслуга команды Смолия в НБУ, которые провели титаническую работу в условиях кадровой чехарды в Кабмине (два премьера, три министра финансов).Но Смолия снесли и поставили человека, который пообещал, что будет более лучше. Мальчик Кирилл, который пришел к нам под вой, что НБУ не дает кредитов и мешает развиваться украинскому бизнесу, стал одним из соавторов астрономической дыры в бюджете. Дыры, ради частичного покрытия которой, налоговую теперь спустили с цепи. И пока инспекторы рвут полудохлый из-за карантинов и идиотизма властей украинский бизнес, Кирилл катается в США не пойми зачем и не пойми с каким результатом. Пока медицина не профинансирована на 51 миллиард гривен, нам рассказывают, что надо просто верить и миссия приедет. Прилетит блд на голубом вертолете и бесплатно покажет ковид. Теперь бизнес, судя по всему, порадуют еще и последствиями от включения печатного станка на 100-150 миллиардов гривен (если на этой сумме остановятся) – инфляция, курсовые колебания, рост цен. А помощи бизнесу не будет, можете не ждать. Только налоговая придет. Но самая большая проблема в том, что включение станка не решает проблем. Оно их создает. Просто потом и намного больше. Проблемы решает оздоровление экономики. Для этого оздоровления нам будет нужна подушка финансовая. Нужны будут гарантии. Нужны будут займы для стабилизации. Нам ПРИДЕТСЯ ИДТИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С МВФ. Больше взять деньги негде, на рынке без МВФ не займем под какой-то вменяемый процент. Еще можно взять у Кремля, но после этого надо сразу бежать в Ростов. Так что выбор один – МВФ. Причем придется бежать к МВФ, скорее всего, в авральном режиме падающей в пучину эпидемии воюющей страны. Прямо вот бегом придется бежать. А у нас в Минфине пустое место, а во главе НБУ вор. Один забыл бюджет с кредиторами согласовать (а в этом бюджете предполагались займы от тех самых кредиторов). Другой не интересуется ничем, кроме построения из банковского регулятора советского командно-административного монстра с целью централизовано попилить. В лучших традициях Федоровича. Для чего заручается помощью людей, находящихся под расследованием ФБР. Отличный дрим-тим для кризисной ситуации. Прежде чем начать оздоровление экономики, нам предстоит оздоровить НБУ и Минфин. Без нормально работающих макрофинансовых институций никаких шансов у нас нет. Но это все мечты. Я лично не верю, что Зеленский проснется и начнет что-то делать. И не верю, что они поймут, в чем проблема, и начнут что-то менять. Но тогда менять будут уже совсем другие люди. Антон Швец, Демократична Сокира

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