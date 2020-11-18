Израильские ВВС атаковали военные объекты Ирана и армии Асада в Сирии

Согласно сообщению армейской пресс-службы, минувшей ночью, с 17 на 18 ноября, звено боевых самолетов ВВС нашей страны нанесли серию мощных авиаударов по военным объектам в Сирии.

Тот же источник уточняет, что атакованные объекты принадлежали иранским ополченцам «Сил Кудс» и сирийской армии. Конкретно же речь идет о складах с оружием, здании штаба и военных комплексах, а также – о зенитно-ракетных батареях (класса «земля-воздух»).

Среди атакованных объектов – оперативный штаб иранского подразделения, дислоцированный в районе аэропорта в Дамаске, секретные жилые помещения на юго-востоке сирийской столицы, где размещены бойцы иранского подразделения.

ВВС Израиля нанесли удар по штабу 7 дивизии армии Башара Асада, расположенной на юге Сирии: именно она принимает активное участие в террористической деятельности Ирана против еврейского государства. Также атакованы сирийские средства ПВО, открывшие огонь по самолетам ВВС Израиля.

Как отмечается, зафиксированы точные попадания по намеченным целям, и все самолеты, принимавшие участие в атаке, благополучно вернулись на свои аэродромы наземного базирования.

Сирийская Обсерватория Прав Человека сообщает о том, что в результате атак Израиля в Сирии убиты 10 человек.

Среди погибших — граждане Ирана.

Согласно докладу трое погибших — офицеры сирийской ПВО, пять — иранцы из Корпуса стражей исламской революции и еще двое — ливанцы или иракцы.