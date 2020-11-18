Израильские ВВС атаковали военные объекты Ирана и армии Асада в Сирии

Согласно сообщению армейской пресс-службы, минувшей ночью, с 17 на 18 ноября, звено боевых самолетов ВВС нашей страны нанесли серию мощных авиаударов по военным объектам в Сирии.
Тот же источник уточняет, что атакованные объекты принадлежали иранским ополченцам «Сил Кудс» и сирийской армии. Конкретно же речь идет о складах с оружием, здании штаба и военных комплексах, а также – о зенитно-ракетных батареях (класса «земля-воздух»).
Среди атакованных объектов – оперативный штаб иранского подразделения, дислоцированный в районе аэропорта в Дамаске, секретные жилые помещения на юго-востоке сирийской столицы, где размещены бойцы иранского подразделения.
ВВС Израиля нанесли удар по штабу 7 дивизии армии Башара Асада, расположенной на юге Сирии: именно она принимает активное участие в террористической деятельности Ирана против еврейского государства. Также атакованы сирийские средства ПВО, открывшие огонь по самолетам ВВС Израиля.
Как отмечается, зафиксированы точные попадания по намеченным целям, и все самолеты, принимавшие участие в атаке, благополучно вернулись на свои аэродромы наземного базирования.
Сирийская Обсерватория Прав Человека сообщает о том, что в результате атак Израиля в Сирии убиты 10 человек.
Среди погибших — граждане Ирана.
Согласно докладу трое погибших — офицеры сирийской ПВО, пять — иранцы из Корпуса стражей исламской революции и еще двое — ливанцы или иракцы.
Представитель пресс-службы ЦАХАЛ заявил, что атака была предпринята в ответ на установку террористами взрывного устройства у пограничного заграждения на границе с Сирией.
По его словам, обнаружение бомбы является еще одним доказательством антиизраильской деятельности иранских сил в Сирии.
«Армия обороны Израиля считает сирийский режим ответственным за любые действия, предпринятые на территории [этой] страны, и будет продолжать действовать по мере необходимости, отражая атаки иранских ополченцев в Сирии, создающих риск для стабильности безопасности в ближневосточном регионе. Армия обороны Израиля сохраняет высокую боеготовность», — заявили в офисе пресс-секретаря ЦАХАЛ.
Со своей стороны, сирийские СМИ сообщили об атаке, предпринятой израильскими военными самолетами в районе столицы страны – Дамаска, добавив слова очевидцев, рассказывавших о слышанных ими звуках мощных взрывов.
Корреспондент Syrian Arab News Agency добавил, что для отражения налёта были задействованы силы ПВО. Кроме того, есть сведения о гибели троих и ранении одного военнослужащего – правда, без уточнения, идёт ли речь об иранцах или сирийцах, – и о причиненном «значительном материальном ущербе».
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