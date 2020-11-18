Гвен Стефани показала огромное помолвочное кольцо

Знаменитая американская певица Гвен Стефани поделилась новостью о помолвке с кантри-исполнителем Блейком Шелтоном и показала огромное помолвочное кольцо в соцсетях.
Оказывается, пока Блейк Шелтон получал премию People’s Choice Awards, Гвен ждала любимого в машине. Певица решила поснимать сторис в Instagram, чтобы поклонники смогли разглядеть кольцо с 8-каратным бриллиантом. Стоимость такого украшения 500 000 долларов, сообщает Insider.
Известно, Гвен Стефани и Блейк Шелтон вместе уже пять лет. Пара познакомилась на съемках шоу The Voice. Для Гвен это будет второй брак. От предыдущих отношений у певицы есть трое сыновей – 14-летний Кингстон, 12-летний Зум и 6-летний Аполло.
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