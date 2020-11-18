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Эксперты предложили распространить социальную дистанцию на животных при коронавирусе

Соблюдать социальную дистанцию в целях предотвращения роста заражений COVID-19 можно было бы и «братьям нашим меньшим». Предложение о том, как сделать так, чтобы одно домашнее животное не приближалось к другому ближе полутора-двух метров, принадлежит европейским специалистам.

В сети ветеринарных клиник AniСura, действующей, в частности, в Швейцарии и Швеции, пояснили, что речь идет о собаках на выгуле. Их хозяевам следует не спускать четвероногих с поводка.

Владельцам кошек, которые привыкли выбираться на улицу, рекомендовали временно прекратить такие вылазки.

«Социальная дистанция позволяет свести к минимуму вероятность того, что питомец заразит хозяина», — цитирует 20 Minuten ветврача Иоганна Кауфмана. По словам доктора, после прогулки вирус способен долго сохраняться в выделениях из носа животных и на их шерсти.

Такие советы, отметим, дает любителям животных и Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

18 ноября, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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