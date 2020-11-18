Джордж Клуни рассказал, как встреча с Амаль изменила его: "До этого моя жизнь была неполной" 

Амаль и Джордж Клуни

Долгие годы известный актер Джордж Клуни был одним из самых завидных холостяков Голливуда, пока в 2013 году он не встретил адвоката по правам человека Амаль Аламуддин, на которой женился год спустя. Как признался актер в новом интервью журналу GQ, который назвал Клуни «Иконой года», до встречи с нынешней супругой он был уверен, что у него никогда не будет семьи.

Я думал, что никогда не женюсь и у меня не будет детей. Я полагал, что буду работать, у меня есть замечательные друзья, моя жизнь насыщенная, у меня все хорошо. Но я не знал, насколько она была на самом деле неполной, пока не встретил Амаль. А потом все изменилось. И я подумал: «На самом деле, в моей жизни было так много пустоты,

— отметил 59-летний Клуни.

Актер рассказал, что брак сильно изменил его и его образ жизни.

Я никогда раньше не был в положении, когда чья-то жизнь была важнее для меня, чем моя собственная. А потом появились еще два человека, маленькие и нуждающиеся в том, чтобы их кормили,

— сказал он.

В 2017 году у супругов родились близнецы Элла и Александр. Но вскоре после их рождения Клуни попал в аварию на мотоцикле, и тогда он подумал, что больше никогда их не увидит.

Моим детям было около года, и в тот момент я думал по большей части о том, что я больше их не увижу,

— признался Джордж.

Клуни также рассказал, как они с 42-летней Амаль и детьми провели карантин. Он признался, что большую часть 2020 года они провели дома и редко выходили на улицу. Поэтому ему пришлось взять некоторые домашние обязанности на себя.

Я убираюсь, стираю и мою посуду каждый день. Я чувствую себя, как моя мать в 1964 году,

— сказал он.

Освоил он и другие навыки — парикмахерские. Причем стрижет Джордж не только себя, но и детей.

Я стригусь сам, стригу волосы своим детям и убираюсь после этого,

— признался он.

В прошлом году Джордж и Амаль Клуни отметили пятилетнюю годовщину свадьбы. Как рассказал инсайдер изданию People, супруги очень счастливы друг с другом.

Он очень дорожит своей жизнью с ней,

— сказал источник.