Джона Хилл рассказал, как вес влиял на его стиль: «С лишним весом тяжело одеваться так, как тебе хочется»

Джона Хилл прославился в середине нулевых. В то время за звездой фильмов «Мачо и ботан», «SuperПерцы» и «Немножко беременна» плотно закрепилось амплуа доброго весельчака с лишним весом — именно таких персонажей Хилл сначала и воплощал на экране. Однако в 2011 году Джона решил похудеть ради собственного здоровья и с помощью тренера и диетолога к сегодняшнему дню смог в общей сложности скинуть около 50 килограммов.

Джона Хилл до похудения

Джона Хилл сейчас

Недавно Джона Хилл представил свою собственную коллекцию одежды и обуви, которую создал в сотрудничестве с adidas. По этому случаю 36-летний актер дал интервью американскому GQ, в котором не только рассказал об этой коллаборации, но и о том, как похудение в целом изменило его привычный гардероб. Хилл признался, что всегда любил яркие цвета (а именно они и преобладают в его линейке одежды) и интересовался модой, однако из-за лишнего веса не всегда мог носить то, что ему хочется.

Я всегда интересовался модой, старался развивать чувство вкуса. Но была одна проблема: я был очень большим парнем. Когда у вас есть избыточный вес, не так-то просто одеваться так, как вам хочется. Многие вещи просто не предназначены для вашей фигуры. Некоторых до сих пор сильно удивляет моя трансформация. Меня по-прежнему не всегда узнают.

Мне нужно было понять и почувствовать себя. Сложно было определиться, большой я все же или маленький. Мне кажется, что сейчас с этой проблемой сталкиваются многие. В какой-то момент я осознал, что просто нужно быть собой. Не нужно строить из себя кого-то. Если вам по-настоящему интересна мода, то не отталкивайте ее, а просто сделайте частью своей жизни,

— рассказал Джона в новом интервью.

Джона Хилл до похудения

Хилл также рассказал, что в начале своей карьеры, когда весил на 50 килограммов больше, чем сейчас, просто не мог позволить себе связать свою жизнь с модой — все из-за закрепившегося за ним в глазах общественности образа крупногабаритного персонажа. Однако в какой-то момент Джона перестал ориентироваться на мнение окружающих, поверил в себя и наконец позволил себе делать то, что на самом деле хочет:

Мне кажется, что меня всегда ограничивала моя актерская карьера. Я играл в комедиях типичного весельчака с лишним весом: в таких обстоятельствах я точно никак не мог связать себя с модой. Когда я только начинал сниматься, все смеялись над тем, что происходило в модной индустрии, а мне все это нравилось. Когда же я решил сниматься в драмах, все вокруг мне говорили, что это не мое, и советовали оставаться комедийным актером. Тогда я пошел наперекор.

Когда я захотел стать режиссером, меня снова начали отговаривать, не верили в меня. Однако мне было уже все равно. То же самое мне говорили, когда я начал экспериментировать со стилем. Однажды я понял, что никто не смеет мне что-то запрещать. Я буду делать то, что мне нравится. В такие моменты ты не обращаешь внимания на реакцию окружающих, а просто наслаждаешься моментом.

Джона Хилл сейчас

Джона Хилл до похуденияАктер отметил, что остался доволен своим сотрудничеством с adidas, а также признался, что в будущем мечтает создать уже собственный бренд одежды. Недавно выпущенная коллекция одежды и обуви, созданная Хиллом, в основном состоит из объемных вещей, теплых пуховиков и обновленной версии классических кедов Superstar. По мнению Джоны, эти вещи идеально впишутся в гардероб сидящих на карантине людей в этот непростой для всего человечества период пандемии коронавируса.