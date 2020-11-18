Дуэйн Джонсон не поместился в новый спорткар на съемках боевика Netflix

Стриминговая компания Netflix снимает новый комедийный боевик Red Notice («Красное уведомление»). Специально для съемок авторы проекта заказали новый спорткар, который эффектно смотрелся в кадре. Однако не обошлось без курьеза: актер Дуэйн Джонсон не поместился в машину.

Эпической фотографией поделился сам виновник курьеза. В инстаграме Дуэйн Джонсон показал, как пытался сесть в белый спорткар Porsche.

Угадайте, кто слишком большой, чтобы поместиться в еще одну спортивную машину, и теперь нам нужно изменить всю последовательность съемки сцены погони с перестрелкой, – написал Дуэйн Джонсон.

Актер признался, что автомобиль изготовили на заказ, чтобы показать эксклюзивный спорткар в стиле шпионского экшна. Несколько месяцев авторы Red Notice готовились к съемке именно этого эпизода, поэтому появление на съемочной площадке авто вызвало ажиотаж у съемочной группы. И на первой же репетиции съемок погони стало понятно, что авторы ленты учли не все, ведь Дуэйн Джонсон, как бы ни старался, не мог залезть в спорткар из-за своих габаритов. После безумного хохота режиссер Роусон Тербер совместно с актером нашли выход из ситуации.

«Добро пожаловать 2020 год. В конце концов, мы проявили ловкость и нашли оригинальный способ, чтобы снять сцену», – с юмором написал Дуэйн Джонсон.