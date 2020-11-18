Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку

Бывший сотрудник спецназа Армии США, 45-летний Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признал вину в том, что вступил в сговор с сотрудниками российской разведки и передавал им конфиденциальную информацию о нацбезопасности США. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

По версии следствия, Дзибински-Деббинс сотрудничал с российской разведкой с декабря 1995 года по январь 2011 года. Он передавал россиянам сведения, полученные во время военной службы, в том числе информацию о подразделениях войск химической защиты и спецназа, где он служил.

После того, как в 2008 году Дзибински-Деббинс оставил военную службу, он передал российской разведке имена бывших сослуживцев, которых потенциально можно завербовать.

Приговор бывшему спецназовцу намерены огласить 26 февраля 2021 года. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.