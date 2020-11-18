«  
  »

Бритни Спирс снялась на борту роскошного самолета в мини-шортах в честь 39-летия

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась снимком, сделанным на борту роскошного самолета. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети фото знаменитость позирует в кожаном кресле в салоне самолета, отделанного панелями из дерева. Она запечатлена в бежевых мини-шортах, белой футболке и коричневых босоножках на каблуках. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и небольшая подвеска. Известно, что Спирс отправилась вместе со своим возлюбленным Сэмом Асгари на остров Мауи в преддверии своего 39-летия.

Публикация набрала больше 890 тысяч лайков, фанаты принялись писать комплименты певице в комментариях. «Вот теперь это действительно фотография Бритни! Выглядишь отлично, королева», «Она выглядит счастливее и здоровее», «Выглядишь потрясающе, обожаю тебя», «Барби!», «Наконец-то ты стала собой!» — высказывались они.

18 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  