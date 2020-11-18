Брэд Питт снимет фильм о черном рабе-супергерое

Продюсерская компания Брэда Питта Plan B совместно с компанией Опры Уинфри Harpo Films на базе студии MGM займутся производством экранизации романа Та-Нахаси Коатса «Танцор на воде».

«Танцор на воде» — история чернокожего раба Хирама Уокера. Рожденный в одном из южных рабовладельческих штатов, ребенком он был разлучен с матерью, которую, став взрослым, никак не может вспомнить, несмотря на исключительную фотографическую память. Несчастный случай раскрывает в Хираме еще одну «суперсилу» — способность к телепортации.

У проекта на данный момент нет ни режиссера, ни актерского состава. Сроки производства тоже не уточняются.