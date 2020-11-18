Алексиевич и еще более 140 белорусских писателей потребовали от Лукашенко «принять волю народа»

Более 140 белорусских литераторов, в числе которых и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, обратились к властям республики и общественности с открытым письмом, в котором выразили серьезную обеспокоенность тем, «что в течение последних 100 дней в нашей стране наблюдается постоянная эскалация насильственных действий со стороны силовых структур и административных назначенцев к гражданам, выходящим на мирные акции протеста и солидарности». Оно опубликовано на сайте Союза писателей Белоруссии (СПБ).

Подписанты отметили, что таких масштабных репрессий более сорока лет не было ни в одном из государств Европы. Допускается избиение связанных задержанных, на виновных в этом силовиков не заводятся уголовные дела, а президент страны дает прямые указания отчислять из вузов студентов и увольнять с работы тех, кто не согласен с государственной политикой.

Авторы письма обратились к представителям властей, «сохранившим здравый смысл», с требованием: «Пока вы не обрушили страну в пучину насилия и всеобщего кризиса, — немедленно прекратите массовые репрессии, издевательства над людьми, которые хотят перемен, признайте свое поражение и примите волю народа!»

Отметим, что открытое письмо подписали около четверти членов СПБ.

Протесты в Белоруссии после прошедших 9 августа президентских выборов, победа на которых была «присуждена» Александру Лукашенко, не стихают уже 100 дней.