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«Звезная болезнь прогрессирует», — Паттинсон устроил скандал на съемках «Бэтмена»

Скандальный селеб Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) не прекращает портить отношения со своим начальством на съемочной площадке одного из самых ожидаемых фильмов «Бэтмена». Не так давно публика узнала о его распрях с режиссером Мэттом Ривзом (Matt Reeves), который отправил разъевшегося «вампира» на некоторое время в спортивный зал, чтобы тот восстановил форму после карантина.

Не совсем ясно, какие у Паттинсона в тот момент были претензии к Ривзу, если до начала локдауна всем актерам было дано задание, согласно которому каждый должен был тратить большое количество времени на тренировки ежедневно. Роб решил показать характер и стал единственным мембером каста, которому было наплевать на условности.

По-видимому, зазвездившемуся артисту снова стало скучно и он решил дать СМИ еще один повод написать о нем «парочку теплых слов». На днях Роб в очередной раз закатил скандал Ривзу и пообещал, что «Бэтмен» будет их последней совместной работой. Причиной тому стало оскорбительное отношение к «его величеству» на площадке. Паттинсон припомнил режиссеру старый грешок со спортзалом и заявил, что этот унизительный поступок Мэтта заставил его обратиться к психотерапевту.

«Он голосил, что никто не имеет права указывать ему на лишние килограммы, ведь он один из самых знаменитых людей планеты»,

— сообщает член съемочной группы.

17 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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