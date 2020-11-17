Звезды выступили в поддержку Гарри Стайлса, которого раскритиковали после фотосессии в платьях

Героем декабрьского номера американского Vogue стал 26-летний певец Гарри Стайлс, который первым из мужчин в истории издания снялся для его обложки, уже наделавшей много шума. В то время как сторонники современного подхода обложку нового номера модного журнала оценили, представители консервативных взглядов ее раскритиковали.

Так, автор New York Times Кэндис Оуэнс не оценила ни выбор главного героя, ни наряды, в которых он позировал для съемки. На обложке Стайлс появился в платье от Gucci, а на фотосъемке для издания примерил и другие дизайнерские наряды — платья и юбки.

Нет такого общества, которое могло бы выжить без сильных мужчин. Восток это знает. На Западе же происходит постоянная феминизация наших мужчин. И в это же время марксизм преподается нашим детям, что не является случайным совпадением. Это откровенная атака. Верните мужественных мужчин,

— написала она в твиттере.

Однако на защиту Стайлса тут же поспешили встать его многочисленные поклонники и знаменитости, в числе которых были Оливия Уайлд, Элайджа Вуд и Зак Брафф.

Вы жалкая,

— ответила Оливия на реплику Оуэнс.

А Брафф заострил внимание на том, почему термин «мужественный» может быть проблематичным для некоторых парней.

Всю нашу жизнь мальчикам и мужчинам говорят, что они должны быть мужественными. Жизнь коротка. Будь тем, кем ты хочешь быть,

— написал он.

Поддержал Стайлса и актер Элайджа Вуд.

Я думаю, что вы упустили из вида определение того, что такое мужчина. Мужественность сама по себе не делает мужчину мужчиной,

— ответил он.

Сам Стайлс, впрочем, в выборе типичных «женских» нарядов для мужчин не видит ничего необычного.

Я думаю, что, если вы находите что-то, в чем вы чувствуете себя замечательно, это становится похоже на наряд супергероя. Одежда существует для того, чтобы веселиться, экспериментировать и играть. Когда вы не следуете установкам, что «есть одежда для мужчин и есть одежда для женщин», убираете любые барьеры, вы раскрываетесь на арене, на которой вы можете играть. Иногда я захожу в магазины и ловлю себя на том, что смотрю на женскую одежду, думая, что она потрясающая,

— рассказал он в интервью Vogue.

Стоит отметить, что Гарри Стайлс уже неоднократно примерял считающиеся традиционно женскими детали гардероба. Он позировал для британского Vogue в сетчатых колготках, а также снимался в образе балерины.