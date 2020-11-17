Врачи рассказали, какой рак способен незаметно убивать даже молодых

Недавно весь мир был ошарашен новостью о внезапной смерти голливудского актера Чедвика Боузмана. Мужчине было всего 43 года. Как оказалось, уже несколько лет Чедвик боролся с раком толстой кишки, но болезнь все же победила.

К сожалению, колоректальный рак в последнее время выявляются у все большего количества молодых людей, причем на поздних стадиях. Об этом корреспонденту «Росбалта» рассказал заведующий отделением колопроктологии Петербургского онкоцентра Икрам Исмаилович Алиев.

«Колоректальный рак — это железистая опухоль. В последние годы он стал достаточно широко распространен и сейчас занимает 3-4 место по выявляемости среди всех видов онкологий, только за последний год было зафиксировано больше 1,8 млн случаев, и 800 тысяч среди них не выжили», — рассказал Алиев.

Также, по словам врача, крайне тревожным является тот факт, что рак сильно «помолодел».

«Когда я был студентом, нам говорили, что это заболевание можно встретить после 60 лет. Однако за 25 лет хирургии я оперировал очень большое количество молодых людей, даже тех, кому не было и 20 лет. И таких пациентов становится все больше», — сказал Алиев.

Причина такой высокой смертности, по мнению эксперта, в запущенности опухоли на момент обращения. В основном, люди приходят уже на 3-4 стадии заболевания, так как до этого почти не ощущают симптомов. Однако признаки, по которым можно понять, что с организмом что-то не то, существуют.

«Если ваши знакомые начинают говорить, что вы плохо выглядите, меняется цвет кожных покровов, или если вы спокойно могли час косить газон и добежать до остановки, а становится все это сложнее сделать, то нужно срочно зайти к врачу. В особой группе риска люди, у которых в роду кто-то умер от рака толстой кишки или даже просто столкнулся с этим заболеванием», — заключил Алиев.