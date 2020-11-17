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В Украине арестовали 44 летавших в Крым российских самолета

В Украине официально арестованы 44 самолета российских авиакомпаний, летавших в Крым. Об этом 17 ноября сообщает УНИАН.

Арест наложен по ходатайству прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины. В надзорном ведомстве заявили, что самолеты нарушили порядок въезда и выезда на полуостров и правила международных полетов. Служба безопасности Украины расследует соответствующие уголовные дела.

В прокуратуре заявили, что Украина с марта 2014 года закрыла воздушное пространство над Крымом. Всего был наложен арест на 109 самолетов российских компаний.

17 ноября, 2020 | Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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