В Техасе начали использовать холодильники из-за переполненных моргов

В американском Техасе для хранения трупов начали использовать импровизированные морги в виде грузовиков-рефрижераторов. Подобные холодильные установки задействовали для этих целей после того, как количество случаев COVID-19 в штате превысило отметку в 1,1 миллиона, пишет Metro.

По данным издания, на прошлой неделе число умерших в Техасе превысило 20 тысяч, и переполненный морг округа Эль-Пасо обратился в офис шерифа с просьбой о помощи. Однако, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией, власти штата пока не поднимали вопрос о введении каких-либо ограничительных мер.

Губернатор Техаса республиканец Грэг Эбботт вместо этого дал понять, что ждать вакцину осталось недолго. Отмечается, что реальное число инфицированных жителей штата может превышать официальные данные, так как многие американцы не сдавали тест на COVID-19.

По данным WSLS-TV, из-за большого количества умерших на помощь сотрудникам моргов отправили арестантов из местных следственных изоляторов. При этом, как рассказал пресс-секретарь шерифа, подозреваемые отказались работать бесплатно и теперь получают по два доллара в час, хотя платить им не положено.

Одна из сотрудниц лечебных учреждений Лаванна Риверс (Lawanna Rivers) 8 ноября в обращении к подписчикам Facebook рассказала, что за время пандемии COVID-19 побывала в разных больницах, в том числе в Нью-Йорке. По ее словам, худшее впечатление у нее оставил Университетский медицинский центр Эль-Пасо, где самых тяжелобольных пациентов якобы помещали в отдельное место, которое прозвали «ямой». «В мой первый день мне сказали, что какие бы пациенты ни оказались в «яме», обратно они могут выбраться лишь в мешке для трупов», — приводит слова медсестры Business Insider.