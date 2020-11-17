В Сибири появился коронавирус-мутант

В Сибири формируется новый, мутировавший вариант нового коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на виртуальном симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».

Как сообщает «Интерфакс», Попова уточнила: видны «определенные изменения в белке коронавируса». «И данные замены, которые выявлены в Сибири, позволяют предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что изучение генетических изменений коронавируса стало важной работой научного центра «Вектор». Уже определены полные геномы для 1 тыс. 215 изолятов нового коронавируса, часть из них представлена в международных базах данных. На основе анализа геномов стало ясно, что весной в России «мы получили массово завезенные штаммы вируса из западной Европы», отметила Попова. Эти штаммы относятся к g-варианту.