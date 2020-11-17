В Кремле приняли решение значительно усилить милитаризацию государства и сократить расходы на гуманитарные статьи.

Правительство России продолжает увеличивать расходы на содержание военной машины, а также силового и бюрократического аппарата, несмотря на вызванный коронавирусом кризис здравоохранения и дефицит бюджета размером 4,5 триллиона рублей.Финансирование армии, закупок оружия, правоохранительных органов и органов государственной власти за 10 месяцев 2020 года было увеличено почти на 500 млрд рублей, следует из оперативных данных Минфина по исполнению бюджета-2020.

Расходы по статье национальная оборона выросли на 169 млрд рублей, до 2,397 трлн рублей на начало ноября.

150 млрд рублей дополнительного финансирования ушло на содержание вооруженных сил; на 1,5 млрд рублей выросли ассигнования на ядерно-оружейный комплекс; на 1,4 млрд рублей больше было выделено на «международные обязательства по военно-техническому сотрудничеству».

Около 15 млрд рублей сверх суммы прошлого года досталось организациям, занятым разработкой нового оружия («прикладные научные исследования в области национальной обороны»).

По статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» бюджет за январь-октябрь потратил 1,642 трлн рублей — на 139 млрд рублей больше, чем за тот же период прошлого года.

7,6 млрд рублей дополнительного финансирования досталось органам прокуратуры и следствия; на 38 млрд рублей выросли ассигнования на органы внутренних дел; на 17 млрд рублей увеличились расходы на Росгвардию; на 21 млрд рублей — на спецслужбы («органы безопасности»).

Расходы по статье «общегосударственные вопросы», в которую зашиты бюджеты на содержание ключевых госструктур, выросли на 176 млрд рублей, до 1,167 трлн рублей.

На 7 млрд рублей подорожало «функционирование президента Российской Федерации»: за 10 месяцев на эти цели ушло 23,6 млрд рублей.

На 0,5 млрд рублей, до 5,9 млрд, было увеличено финансирование правительства и высших исполнительных органов субъектов РФ.

На 43 млрд рублей вырос бюджет МИДа («международные отношения и международное сотрудничество»). 28 млрд рублей дополнительных ассигнований досталось органам финансового, налогового, бюджетного и таможенного надзора (248,2 млрд рублей).

Почти на 11 млрд рублей, до 151,8 млрд, увеличилось финансирование судебной системы.

В сумме на национальную оборону, национальную безопасность и общегосударственные вопросы бюджет за 10 месяцев потратил 5,206 триллиона рублей — на 484 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

Силовые и бюрократические расходы, таким образом, «съели» 30% от общей суммы потраченных правительством денег (16,945 трлн рублей). Они в 5 раз превысили расходы федерального бюджета на здравоохранение (1,03 трлн рублей) и в 2,5 раза — финансирование поддержки национальной экономики (2,043 трлн рублей).

В бюджете-2021 сокращение расходов на оборону и силовые ведомства не планируется, заявил в конце октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Сообщения о том, что Минфин предложил на 100 тысяч человек уменьшить численность армии, — это не более чем «дискуссии внутри правительственных ведомств между собой», сказал президент.