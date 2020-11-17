В Израиле открыли первый в мире ресторан искусственного мяса

В Израиле заработал ресторан «The Chicken», выпускающий продукцию из лабораторного мяса. Он стал первым подобным заведением в мире, сообщает Live Kindly.

Заведение открылось в столице страны рядом с одним из производственных цехов, который посетители могут увидеть прямо через окно. Курицу здесь производят из белка, который выращивался в биореакторе из стволовых клеток. Разработчиком новой продукции стала технологическая компания по выпуску лабораторного мяса SuperMeat.

Из мясной продукции в заведении подают два вида куриных бургеров, в которые входят хрустящее филе, полусладкая булочка «бриошь» и классическая начинка, а также наггетсы. Как рассказал глава и соучредитель компании Идо Савар, выращенное филе панируется и жарится во фритюре.

По его словам, это придаёт блюду глубокий куриный вкус и аромат и делает его хрустящим и сочным. Однако другие блюда состоят уже из растительных компонентов. Это салат из корня сельдерея, обжаренная мускатная тыква и белый торт с ванильным муссом. Вся продукция поставляется бесплатно. «Фишка» заведения в том, что вместо оплаты оно просит оставлять отзывы о лабораторной курице.