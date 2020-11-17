В Ивановской области РФ морги забиты под завязку — оцевидцы

Власти Ивановской области заявили о критической ситуации с COVID-19. Морги переполнены, а для размещения новых заразившихся придется перепрофилировать другие медучреждения, в т. ч. в ущерб оказанию помощи по иным профилям.

В моргах области из-за роста числа умерших от коронавируса и нежелания родственников вовремя забирать тела не хватает мест, сообщил главарь департамента здравоохранения Ивановской области Фокин.

«Нагрузка существенно увеличилась. Поэтому сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги уже не справляются с хранением тел до выдачи родственникам», — приводит слова Фокина сайт программы «Вести Иваново».



Чиновник объяснил, что нередко родственники покойных боятся заразиться коронавирусом и подолгу не забирают тела, из-за чего морги не могут принять очередную порцию падали.

По словам Фокина, в ближайшее время в больницах региона потребуется развернуть еще 3 тыс. мест для заболевших COVID-19. «Это значит, что придется перепрофилировать другие медицинские учреждения. К сожалению, сделать это без ущерба для оказания медпомощи по другим профилям не получится», — отметил российский чиновник.

Newsru.com отмечает, что еще четыре дня назад Фокин утверждал, что ситуация с коечным фондом в области «стабильная».