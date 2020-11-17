В Англии создали костюм для имитации самочувствия пожилых людей

Персонал центров, специализирующихся на уходе за пожилыми людьми, теперь сможет на себе почувствовать, как же себя чувствуют пожилые люди.Для того, чтобы помочь медицинскому персоналу узнать, что чувствуют их подопечные, был создан костюм, позволяющий ощутить на себе некоторые из проблем, с которыми вынуждены жить пожилые люди. Устройство состоит из жилета с утяжелителями и ремнями, ограничивающими движение, а также наушников и специальных очков, воссоздающих потерю зрения и слуха.

Весь персонал в британских больницах Мид Йоркшир — от носильщиков до консультантов, теперь обязаны ощутить на себе бремя старости, проведя некоторое время в костюме. По мнению руководства, это поможет им лучшее понять, как чувствуют себя пожилые люди и пациенты с деменцией, когда они пытаются выполнять основные задачи.

Создателей данного жилета вдохновил пример городской больницы Питерборо, сотрудники которой недавно прошли курсы повышения внимательности к пациентам, страдающих ожирением. Там персонал заставили носить костюм, который придавал им форму человека, весящего порядка 254 килограммов.

По словам одной из сотрудниц, костюм старения поможет персоналу проникнуться чувством сопереживания к пациентам, которые страдают от возрастных проблем или слабоумия. Этот способ поможет на себе почувствовать все проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.

Те работники клиники, которые уже почувствовали на себе, что значит старость, говорят, что уже после пяти или десяти минут начинали сутулиться из-за веса костюма и испытывать проблемы с движениями из-за накладок, ограничивающих подвижность локтевых и коленных суставов.

Кроме того, в состав костюма входят специальные перчатки, вызывающие тремор, имитируя симптомы таких заболеваний, как болезнь Паркинсона. Среди других возрастных заболеваний, которые молодым людям помогает ощутить на себе костюм: непрозрачность хрусталика, сужение поля зрения, ограничение мобильности шейного отдела позвоночника и тугоподвижность суставов.