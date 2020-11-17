Ученые выяснили, что мясоеды обладают более крепкой психикой, чем вегетарианцы

Группа психологов из Университета Южной Индианы исследовали особенности психики любителей мяса, вегетарианцев и веганов, чтобы определить, кто из них здоровее ментально. Оказалось, что те, кто отказывается от мясной пищи, чаще страдают различными тревожными синдромами, стрессами и депрессиями. Результаты научной работы были опубликованы в журнале PsyPost и вызвали немало споров как в научных кругах, так и в стане любителей растительной пищи.

Исследования проводились на основе 18 научных работ, посвященных взаимосвязи психического здоровья и питания, а также опросов, проведенных среди респондентов. Анализу подверглись показатели 149 559 мясоедов и 8584 человек, принципиально отказывающихся от мяса. Начнем с хорошей для любителей здоровой растительной пищи. Оказалось, что веганы и вегетарианцы чаще бывают в хорошем настроении, чем те, кто не придерживается «зеленой» диеты. Но на этом преимущества и заканчиваются, так как выяснилось, что в долгосрочной перспективе отказ от животного белка приводит к развитию чувства тревоги и депрессии.

Доктор психологии Урска Доберсек, участвовавшая в проекте, утверждает, что люди с психическими расстройствами могут помогать себе сами, меняя системы питания в соответствии с самочувствием. Веганский и вегетарианский рацион может стать причиной нехватки питательных веществ, которая приведет к обострению болезни. Также Доберсек сообщила, что люди с нарушениями пищевого поведения могут использовать веганство для маскировки своего недуга. Многие пациенты, чувствительные к страданиям животных и фиксирующиеся на этом, также получают облегчение, когда уверены, что их пища никак не связана с убийством.

В ходе работы была выявлены респонденты, долгое время придерживавшиеся веганства, но затем вернувшиеся к потреблению мяса. Пока еще психологи не могут ответить на вопрос, почему это произошло и стало ли причиной таких радикальных перемен желание избавиться от депрессии или чувства тревоги. Работа в этом направлении продолжается в Университете Южной Индианы планируют завершить полный анализ до конца этого года.

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