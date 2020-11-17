Трамп обсуждал возможность нанести удар по ядерному объекту в Иране

Президент США Дональд Трамп несколько дней назад обсуждал со своими старшими советниками возможность «предпринять действия» против главного ядерного объекта Ирана, пишет New York Times со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников.

По словам источников, на встрече с советниками в Овальном кабинете Трамп спрашивал о возможных вариантах действий против Ирана, включая нанесение удара по ядерному объекту.

Уточняется, что старшие советники, включая вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео, отговорили президента США от силовых действий, предупредив, что их результатом может стать широкомасштабный военный конфликт.